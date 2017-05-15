Шоу під ВРУ: священик - переможець «Голосу країни» заспівав на акції протесту УПЦ (МП)

18 травня 2017, 12:31 | Протести і конфлікти | 0 |   | Код для блогу |  | 

Переможець проекту «Голос країни – 7» Олександр Клименко сьогодні прийшов під будівлю парламенту, де УПЦ Московського Патріархату влаштувала акцію та молебень з метою закликати депутатів «не приймати антирелігійні законопроекти».

Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Нагадаємо, священик з пісенного конкурсу після перемоги потрапив у скандал. В одному з постів у Facebook користувачі знайшли вислів священика, в якому він називає героїв Небесної сотні «божевільними».

Тоді Клименко зазначив, що після скандалу ще раз переглянув свою сторінку в Facebook і нічого такого скандального там не знайшов. Крім того, отець Олександр готовий підписатися під кожним своїм словом.

Як відомо,  сьогодні в парламенті народні депутати планують розглянути два законопроекти – №4128 та №4511, – які, на думку керівництва УПЦ (МП), є «абсолютно репресивними».

Як йдеться у повідомленні, УПЦ (МП) фактично можна сміливо асоціювати з Російською Православною Церквою (РПЦ). А РПЦ було створено Сталіним для легалізації релігії і контролю з боку спецслужб – за принципом «якщо явище не можна здолати, його слід очолити».

Система Orphus
теги до статті:ВРУ,Законодавство,Протести,Релігійне законодавство,УПЦ (МП)
Рейтинг
0
0

Останні новини

Останні коментарі

  • Окк | 18 травня 2017, 12:30

    Не тобі фсбешнику судити тих, хто відстоює українську церкву. Що тобі не сподобалось найбільше у коментарі Георгий Ткач? -- слова " Московское православие находится в заложниках преступной

  • Лада | 17 травня 2017, 22:37

    Ти б спочатку мову вивчив би, чи слабО? Це ж головна зброя руського миру, не чув? Пішов, так іди, перебудовуйся, москалику, може тобі премію дадуть за "усєрдіє".

  • Стефан | 17 травня 2017, 01:56

    КСУ дозволив проводити публічні богослужіння в Україні без дозволу місцевої влади. Кожному чесному в будь-якій країні світу видно, очевидна турбота про людей в Україні, а також стають зрозумілими

  • Георгий Ткач | 16 травня 2017, 18:38

    Необходимо запретить в Украине деятельность преступного МП. Эта организация, прикрываясь Богом и верой людей, является весьма политизированной структурой и реализует военно-политические задачи

  • jenifer | 14 травня 2017, 04:40

    Я ніколи не вірю в любов заклинання, поки я не зустрів одного мого, який розповів мені все про DR.otutu, який привів її екс-бойфренда назад, навіть коли вона говорила мені, що я не повірив їй, тому

Популярні статті місяця