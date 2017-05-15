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Шоу під ВРУ: священик - переможець «Голосу країни» заспівав на акції протесту УПЦ (МП)
18 травня 2017, 12:31 | Протести і конфлікти | 0 | | Код для блогу | |
Переможець проекту «Голос країни – 7» Олександр Клименко сьогодні прийшов під будівлю парламенту, де УПЦ Московського Патріархату влаштувала акцію та молебень з метою закликати депутатів «не приймати антирелігійні законопроекти».
Про це повідомляє кореспондент «Главкома».
Нагадаємо, священик з пісенного конкурсу після перемоги потрапив у скандал. В одному з постів у Facebook користувачі знайшли вислів священика, в якому він називає героїв Небесної сотні «божевільними».
Тоді Клименко зазначив, що після скандалу ще раз переглянув свою сторінку в Facebook і нічого такого скандального там не знайшов. Крім того, отець Олександр готовий підписатися під кожним своїм словом.
Як відомо, сьогодні в парламенті народні депутати планують розглянути два законопроекти – №4128 та №4511, – які, на думку керівництва УПЦ (МП), є «абсолютно репресивними».
Як йдеться у повідомленні, УПЦ (МП) фактично можна сміливо асоціювати з Російською Православною Церквою (РПЦ). А РПЦ було створено Сталіним для легалізації релігії і контролю з боку спецслужб – за принципом «якщо явище не можна здолати, його слід очолити».
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Останні коментарі
Не тобі фсбешнику судити тих, хто відстоює українську церкву. Що тобі не сподобалось найбільше у коментарі Георгий Ткач? -- слова " Московское православие находится в заложниках преступной
Ти б спочатку мову вивчив би, чи слабО? Це ж головна зброя руського миру, не чув? Пішов, так іди, перебудовуйся, москалику, може тобі премію дадуть за "усєрдіє".
КСУ дозволив проводити публічні богослужіння в Україні без дозволу місцевої влади. Кожному чесному в будь-якій країні світу видно, очевидна турбота про людей в Україні, а також стають зрозумілими
Необходимо запретить в Украине деятельность преступного МП. Эта организация, прикрываясь Богом и верой людей, является весьма политизированной структурой и реализует военно-политические задачи
Я ніколи не вірю в любов заклинання, поки я не зустрів одного мого, який розповів мені все про DR.otutu, який привів її екс-бойфренда назад, навіть коли вона говорила мені, що я не повірив їй, тому