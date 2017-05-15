Шоу під ВРУ: священик - переможець «Голосу країни» заспівав на акції протесту УПЦ (МП)

Переможець проекту «Голос країни – 7» Олександр Клименко сьогодні прийшов під будівлю парламенту, де УПЦ Московського Патріархату влаштувала акцію та молебень з метою закликати депутатів «не приймати антирелігійні законопроекти».

Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Нагадаємо, священик з пісенного конкурсу після перемоги потрапив у скандал. В одному з постів у Facebook користувачі знайшли вислів священика, в якому він називає героїв Небесної сотні «божевільними».

Тоді Клименко зазначив, що після скандалу ще раз переглянув свою сторінку в Facebook і нічого такого скандального там не знайшов. Крім того, отець Олександр готовий підписатися під кожним своїм словом.

Як відомо, сьогодні в парламенті народні депутати планують розглянути два законопроекти – №4128 та №4511, – які, на думку керівництва УПЦ (МП), є «абсолютно репресивними».

Як йдеться у повідомленні, УПЦ (МП) фактично можна сміливо асоціювати з Російською Православною Церквою (РПЦ). А РПЦ було створено Сталіним для легалізації релігії і контролю з боку спецслужб – за принципом «якщо явище не можна здолати, його слід очолити».