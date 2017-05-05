Парафія УПЦ (МП) чинила опір судовим виконавцям, не бажаючи повертати храм греко-католикам

7 травня 2017, 11:37 | Протести і конфлікти | 0 |   | Код для блогу |  | 

5 травня в Ірлява Закарпатської області представники місцевої громади УПЦ (Московського Патріархату) в черговий раз не допустили до храму судових виконавців, повідомляє "Релігія в Україні" з посиланням на Тrubyna.org.ua.

Судові виконавці прибули до храму для виконання рішення Вищого господарського суду, який підтвердив право власності греко-католицької громади на храм. Однак через опір віруючих УПЦ (МП) вони пішли без виконання рішення суду.

Торік єпископ Мукачівської єпархії Греко-Католицької Церкви Мілан відвідав парафію пророка Іллі в Ірлява, яка змушена проводити Богослужіння на церковному подвір'ї.

"Не дивлячись на рішення Закарпатської обласної Господарського суду та Львівського суду про передачу храму Пророка Іллі законному власнику - греко-католицькій громаді, православна громада під керівництвом духовенства не звертає уваги на Закон України", - йдеться у повідомленні Мукачівської єпархії ГКЦ.

Греко-католицька церква в Ірляві була побудована в 1881, а з приходом радянської влади храм передали в користування РПЦ. Українські суди повернули храм історичним власникам, проте віруючі УПЦ (МП) не хочуть звільняти храм. 5 травня 2017-го вони в черговий раз не допустили до храму судових виконавців.

Схожа ситуація склалася в с. Дубовому Тячівського району Закарпатської області. А в селі Дубрівка тієї ж області в історичному храмі греко-католиків, відібраному у них радянською владою на користь РПЦ, греко-католики домоглися тільки почергового Богослужіння з громадою УПЦ (МП). При цьому в Іршаві Закарпатської області греко-католики допомагають передати своє історичне будівлю громаді УПЦ (МП).

 

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теги до статті:Боротьба за храми,Мукачівська греко-католицька єпархія,УПЦ (МП)
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