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Парафія УПЦ (МП) чинила опір судовим виконавцям, не бажаючи повертати храм греко-католикам
7 травня 2017, 11:37 | Протести і конфлікти | 0 | | Код для блогу | |
5 травня в Ірлява Закарпатської області представники місцевої громади УПЦ (Московського Патріархату) в черговий раз не допустили до храму судових виконавців, повідомляє "Релігія в Україні" з посиланням на Тrubyna.org.ua.
Судові виконавці прибули до храму для виконання рішення Вищого господарського суду, який підтвердив право власності греко-католицької громади на храм. Однак через опір віруючих УПЦ (МП) вони пішли без виконання рішення суду.
Торік єпископ Мукачівської єпархії Греко-Католицької Церкви Мілан відвідав парафію пророка Іллі в Ірлява, яка змушена проводити Богослужіння на церковному подвір'ї.
"Не дивлячись на рішення Закарпатської обласної Господарського суду та Львівського суду про передачу храму Пророка Іллі законному власнику - греко-католицькій громаді, православна громада під керівництвом духовенства не звертає уваги на Закон України", - йдеться у повідомленні Мукачівської єпархії ГКЦ.
Греко-католицька церква в Ірляві була побудована в 1881, а з приходом радянської влади храм передали в користування РПЦ. Українські суди повернули храм історичним власникам, проте віруючі УПЦ (МП) не хочуть звільняти храм. 5 травня 2017-го вони в черговий раз не допустили до храму судових виконавців.
Схожа ситуація склалася в с. Дубовому Тячівського району Закарпатської області. А в селі Дубрівка тієї ж області в історичному храмі греко-католиків, відібраному у них радянською владою на користь РПЦ, греко-католики домоглися тільки почергового Богослужіння з громадою УПЦ (МП). При цьому в Іршаві Закарпатської області греко-католики допомагають передати своє історичне будівлю громаді УПЦ (МП).
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Шалом! Слава і Хвала Господу Богу,Котрий викупив нас Своєю Кров'ю і переміг смерть для нас! Нам не потрібні ні свічки ні ікони ні жести.тільки своїми устами з вірою в Всемогутнього! Кличте до Нього
"Сім верст до небес- та все лісом".
Vadim Petrov: Беркут добивав людей, котрі стучалися в двері. Я це бачив і був присутній. - По-видимому - в форме беркута? Многие нашли убежище в монастыре - это факт.
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