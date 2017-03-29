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У Вінниці активісти протестували проти посягань УПЦ (МП) на пам'ятку архітектури національного значення
30 березня 2017, 10:37 | Протести і конфлікти | 0 | | Код для блогу | |
Вінницькі активісти провели пікет під гаслом "Московський Патріархат, руки геть від майна громади". Про це повідомляє Depo.Вінниця з посиланням на Фейсбук-сторінку активіста Сергія Чумака.
Пікет відбувався біля центру "Інтершик", шо на вул. Архітектора Артинова. Активісти в такий спосіб захищали істричний комплекс "Мури" від посягань УПЦ (МП).
"Пам'ятаєте, як на початку 90-х, Російська Церква силою відбирала майно нашої громади, трощила унікальний орган, захоплювала земельні ділянки… Московський Патріархат у Вінниці знову віджимає наше майно. Нашу історичну спадщину! А влада їм в цьому потурає, дарує все нові і нові храми. Останні роки, МП активно знищує історичну пам'ятку національного значення "Мури". Просто заливає бетоном місця, де провадяться розкопки. Нищиться не тільки історичний, але й в майбутньому, туристичний об'єкт". – писав Чумак, закликаючи на акцію.
"Сьогодні цей унікальний архітектурний та історичний комплекс споруд фактично захоплений Московською Церквою. Формально він перебуває у власності держави, а фактично – вільний доступ громадян туди заблокований Московським Патріархатом. І це при тому, що "Мури" перебувають лише у користуванні УПЦ (МП) і аж ніяк не у власності чи навіть оренді", – сказав Чумак під час акції.
Пам'ятка архітектури національного значення «Башта та мур» - середньовічні фортифікаційні споруди."Мури" колись об’єднували монастир єзуїтів, домініканців і капуцинів. У колишньому костелі домініканців нині облаштовано Свято-Преображенський кафедральний собор, який є головним храмом Вінницької єпархії УПЦ (МП).
Цьогоріч на реставрацію "Мурів" у Вінниці виділили 3,8 млн грн.
Департамент будівництва, містобудування та архітектури Вінницької ОДА оголосив тендер на реставрацію. Орієнтовна вартість робіт складає 3 843 250 гривень.
Кінцевий термін подання тендерних пропозицій – 8 квітня 2017 року. Реставрацію планують розпочати в травні, а завершити в грудні 2017 року.
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Полный текст комментариев размещен под 16 частью этого Цикла Александра Андрущенко.