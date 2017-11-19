Луцька синагога після незаконної оренди стала частиною заповідника

Частину приміщення пам’ятки архітектури національного значення у Луцьку передали Державному історико-культурному заповіднику.

Про це власкору «Вголосу» повідомили у прокуратурі Волині.

На виконання рішення Господарського суду Волинської області, яким задоволено позов Луцької місцевої прокуратури, підприємець звільнив приміщення площею майже 195 кв. м. й вартістю понад 1 мільйон 466 тисяч гривень – частину будівлі пам’ятки архітектури національного значення «Синагога», що на вулиці Данила Галицького у Луцьку.

Прокурори з'ясували, що користувач пам’ятки, Волинська організація фізкультурно-спортивного товариства «Динамо», не мав права розпоряджатися майном та передавати його в оренду підприємцю. Відтак на виконання рішення суду приміщення за актом приймання-передачі передано адміністрації Державного історико-культурного заповідника «Старий Луцьк».