- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
Луцька синагога після незаконної оренди стала частиною заповідника
22 листопада 2017, 08:08 | Земельні і мaйнові проблеми | 0 | | Код для блогу | |
Частину приміщення пам’ятки архітектури національного значення у Луцьку передали Державному історико-культурному заповіднику.
Про це власкору «Вголосу» повідомили у прокуратурі Волині.
На виконання рішення Господарського суду Волинської області, яким задоволено позов Луцької місцевої прокуратури, підприємець звільнив приміщення площею майже 195 кв. м. й вартістю понад 1 мільйон 466 тисяч гривень – частину будівлі пам’ятки архітектури національного значення «Синагога», що на вулиці Данила Галицького у Луцьку.
Прокурори з'ясували, що користувач пам’ятки, Волинська організація фізкультурно-спортивного товариства «Динамо», не мав права розпоряджатися майном та передавати його в оренду підприємцю. Відтак на виконання рішення суду приміщення за актом приймання-передачі передано адміністрації Державного історико-культурного заповідника «Старий Луцьк».
Рейтинг
0
0
додати коментар
Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти
Останні новини
Луцька синагога після незаконної оренди стала частиною заповідника | 22 листопада 2017, 08:08 | Земельні і мaйнові проблеми |
Єпископ УПЦ КП розповів журналістам, чому громади покидають Московський Патріархат | 22 листопада 2017, 07:54 | Міжправославні стосунки |
У Львові розпочався базовий курс підготовки військових капеланів | 22 листопада 2017, 07:37 | Віра і зброя |
Із дому молитви для мусульман у Тернополі викрали скриньку з пожертвами | 22 листопада 2017, 07:28 | Скандали, кримінал, адмінпорушення |
За крок до «розп’ятого хлопчика», — Андрій Юраш про інформаційно-просвітницьку діяльність УПЦ (МП) | 21 листопада 2017, 16:00 | Державно-конфесійні стосунки |
Останні коментарі
- 21 листопада 2017, 19:40
А чому тут ніяк, принаймні, ПРЯМО не сказано, що то були жертви саме НАЦИСТСЬКОГО терору?! |
- 21 листопада 2017, 18:22
То були, як кажуть, суто земні (видимі) події... А от, з іншого - і саме ДУХОВНОГО (невидимого) - виміру теж дещо ясно і логічно відчуваємо. Й, зокрема, що впродовж, в усякому разі, 13 останніх років |
- 21 листопада 2017, 18:01
Якщо добродійні справи чиняться НЕ з ЧИСТИМ і ЩИРИМ серцем, а, скажімо, з прихованими намірами отримати від них якийсь певний зиск і "прибуток" (приміром, у такий спосіб |
- 21 листопада 2017, 17:37 |
- 21 листопада 2017, 15:25
Ну хоч прикінці світу Патріарше роздай своє багатство хворим,кульгавим,сиротам і вдовам в цьому побачиш хоч якесь спасіння,хоть щось побожому зроби. |
Популярні статті місяця
7 листопада 2017, 09:47 | Міжнародні відносини | 15 листопада 2017, 19:58
"А також костели і парафіяльний будинок", - Ващиковський розповів, чого Польща хоче від України
24 жовтня 2017, 16:41 | Репортажі | | 2 листопада 2017, 10:46
Релігійний діалог для мирного співжиття й подолання ненависті, — підсумки міжнародної конференції
31 жовтня 2017, 10:55 | Релігія і політика | 15 листопада 2017, 11:27
Єпархії УПЦ (МП) на окупованих територіях відмежовуються від України
17 листопада 2017, 11:45 | УПЦ (МП) | 20 листопада 2017, 11:24
1 листопада 2017, 07:41 | Релігійні свята і традиції | 4 листопада 2017, 16:51
1 листопада – День всіх святих за римо-католицьким календарем
Коментарі