Луцька синагога після незаконної оренди стала частиною заповідника

22 листопада 2017, 08:08 | Земельні і мaйнові проблеми | 0 |   | Код для блогу |  | 

Частину приміщення пам’ятки архітектури національного значення у Луцьку передали Державному історико-культурному заповіднику.

Про це власкору «Вголосу» повідомили у прокуратурі Волині.

На виконання рішення Господарського суду Волинської області, яким задоволено позов Луцької місцевої прокуратури, підприємець звільнив приміщення площею майже 195 кв. м. й вартістю понад 1 мільйон 466 тисяч гривень – частину будівлі пам’ятки архітектури національного значення «Синагога», що на вулиці Данила Галицького у Луцьку.

Прокурори з'ясували, що користувач пам’ятки, Волинська організація фізкультурно-спортивного товариства «Динамо», не мав права розпоряджатися майном та передавати його в оренду підприємцю. Відтак на виконання рішення суду приміщення за актом приймання-передачі передано адміністрації Державного історико-культурного заповідника «Старий Луцьк».

 

Система Orphus
теги до статті:Луцьк,Синагога
Рейтинг
0
0
0коментарів

Коментарі

додати коментар 

    Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти

    Останні новини

    Останні коментарі

    • velovs@ukr.net | 21 листопада 2017, 19:40

      А чому тут ніяк, принаймні, ПРЯМО не сказано, що то були жертви саме НАЦИСТСЬКОГО терору?!

    • velovs@ukr.net | 21 листопада 2017, 18:22

      То були, як кажуть, суто земні (видимі) події... А от, з іншого - і саме ДУХОВНОГО (невидимого) - виміру теж дещо ясно і логічно відчуваємо. Й, зокрема, що впродовж, в усякому разі, 13 останніх років

    • velovs@ukr.net | 21 листопада 2017, 18:01

      Якщо добродійні справи чиняться НЕ з ЧИСТИМ і ЩИРИМ серцем, а, скажімо, з прихованими намірами отримати від них якийсь певний зиск і "прибуток" (приміром, у такий спосіб

    • enzian | 21 листопада 2017, 17:37

      Був храм - тепер буде барліг диявола.

    • Марія Гунчак | 21 листопада 2017, 15:25

      Ну хоч прикінці світу Патріарше роздай своє багатство хворим,кульгавим,сиротам і вдовам в цьому побачиш хоч якесь спасіння,хоть щось побожому зроби.

    Популярні статті місяця