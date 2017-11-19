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Відібрані у Сімферополі у УПЦ КП приміщення окупанти віддадуть «Мінмайна» Криму
21 листопада 2017, 11:22 | Земельні і мaйнові проблеми | 0 | | Код для блогу | |
«Міністерство майнових і земельних відносин» окупованого Криму має намір використовувати для власних потребах приміщення, що раніше належали Українській Православній Церкві Київського Патріархату, у які в серпні 2017 року увірвався російський спецназ.
Про це заявила глава «міністерства» Анна Анюхина, передає Центр журналістських розслідувань з посиланням на сайт «Кримінформ».
За її словами, приміщення у будівлі по вулиці Севастопольськый, 17-а в Сімферополі, відремонтують і розмістять там співробітників міністерства.
«Наступного року ми плануємо провести ремонт, щоб оптимізувати розміщення посадових осіб міністерства, тому що ми зараз знаходимося за чотирма різними адресами», - розповіла Анюхина.
На початку 2016 Кримське єпархіальне управління УПЦ Київського Патріархату за рішенням «Арбітражного суду Республіки Крим» позбавили частини приміщення у центрі Сімферополя, в якому розміщується Кафедральний собор святих рівноапостольних князя Володимира і Ольги.
14 червня 2016 року «Апеляційний суд Севастополя» зобов'язав Кримську єпархію УПЦ КП сплатити «Міністерству майнових і земельних відносин Республіки Крим» півмільйона рублів штрафу і звільнити 112 кв. м на першому поверсі Кафедрального собору в Сімферополі.
8 листопада 2016 року в Сімферополі представники так званого «Фонду майна Криму» намагалися опечатати перший поверх Кафедрального собору святих рівноапостольних Володимира і Ольги УПЦ КП.
Архиєпископ Сімферопольський і Кримський УПЦ КП Климент закликав світову спільноту захистити національні, культурні та релігійні права громадян України в Криму.
Владика Климент вимагає від кримського управління ФСБ РФ розслідувати дії силовиків, які блокували храм святих рівноапостольних князів Ольги та Володимира в Сімферополі 31 серпня, а також забезпечити безпеку парафіян.
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