Відібрані у Сімферополі у УПЦ КП приміщення окупанти віддадуть «Мінмайна» Криму

21 листопада 2017, 11:22 | Земельні і мaйнові проблеми | 0 |   | Код для блогу |  | 

«Міністерство майнових і земельних відносин» окупованого Криму має намір використовувати для власних потребах приміщення, що раніше належали Українській Православній Церкві Київського Патріархату, у які в серпні 2017 року увірвався російський спецназ.

Про це заявила глава «міністерства» Анна Анюхина, передає Центр журналістських розслідувань з посиланням на сайт «Кримінформ».

За її словами, приміщення у будівлі по вулиці Севастопольськый, 17-а в Сімферополі, відремонтують і розмістять там співробітників міністерства.

«Наступного року ми плануємо провести ремонт, щоб оптимізувати розміщення посадових осіб міністерства, тому що ми зараз знаходимося за чотирма різними адресами», - розповіла Анюхина.

На початку 2016 Кримське єпархіальне управління УПЦ Київського Патріархату за рішенням «Арбітражного суду Республіки Крим» позбавили частини приміщення у центрі Сімферополя, в якому розміщується Кафедральний собор святих рівноапостольних князя Володимира і Ольги.

14 червня 2016 року «Апеляційний суд Севастополя» зобов'язав Кримську єпархію УПЦ КП сплатити «Міністерству майнових і земельних відносин Республіки Крим» півмільйона рублів штрафу і звільнити 112 кв. м на першому поверсі Кафедрального собору в Сімферополі.

8 листопада 2016 року в Сімферополі представники так званого «Фонду майна Криму» намагалися опечатати перший поверх Кафедрального собору святих рівноапостольних Володимира і Ольги УПЦ КП.

Архиєпископ Сімферопольський і Кримський УПЦ КП Климент закликав світову спільноту захистити національні, культурні та релігійні права громадян України в Криму.

Владика Климент вимагає від кримського управління ФСБ РФ розслідувати дії силовиків, які блокували храм святих рівноапостольних князів Ольги та Володимира в Сімферополі 31 серпня, а також забезпечити безпеку парафіян.

 

 

Система Orphus
теги до статті:Державно-конфесійні стосунки в Криму,Климент (Кущ),Храми, церковне майно
Рейтинг
0
0
0коментарів

Коментарі

додати коментар 

    Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти

    Останні новини

    Останні коментарі

    • velovs@ukr.net | 21 листопада 2017, 13:04

      Р. P. S. До речі, серед тих чинників нашого імперського північно-східного сусіда, що свого часу справді "довели країну до загибелі - революційних подій 1017 року", були не тільки - і навіть

    • velovs@ukr.net | 21 листопада 2017, 12:42

      Й у числі тих грядущих й вельми "грізних миттєвостей історії", дуже вірогідно - як і прогнозує патріарх Кирил - відбуватимуться певні і, можливо, якраз дуже руйнівні й трагічно-спустошливі

    • velovs@ukr.net | 21 листопада 2017, 12:13

      Дуже шкода, що шановний автор цього цікавого аналітичного допису (чомусь!) у заяві глави РПЦ "не помітив" - як на мою думку - більш глибоку й змістовну пересторогу. І саме про

    • velovs@ukr.net | 21 листопада 2017, 11:45

      Р. S. Тут, напевно, більш правильним, точним і доцільним є вживання не цього - зазвичай загальновживаного терміну "кінець СВІТУ" (як такого). А якраз біблійно-євангельської дефініції

    • velovs@ukr.net | 21 листопада 2017, 10:45

      "Патріарх Російської Православної Церкви Кирил заявив про наближення кінця світу. Про це він сказав після Літургії в храмі у Москві в день свого народження, повідомляє Радіо Свобода. Голова РПЦ

    Популярні статті місяця