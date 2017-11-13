У Києві хочуть знести незаконну каплицю монастиря УПЦ (МП)

На території Національного музею історії України розміщений так звана каплиця Десятинного чоловічого монастиря Пресвятої Богородиці. Однак встановлена вона незаконно. І її вимагають знести.

Відповідна петиція опублікована на сайті Київської міської ради, повідомляє 24 канал.

"Територія, на якій незаконно побудована незаконна споруда – каплиця УПЦ (МП), належить до особливо цінних земель історико-культурного призначення та містить культурні шари Києва ,є пам'яткою історії національного та місцевого значень,належить громаді Києва і була передана в постійно користування НМІУ для висвітлення минувщини України та збереження цих пам'яток без зміни цільового призначення", – йдеться в пояснені до петиції.

За даними народного депутата Ігоря Луценка, будівля була встановлена незаконно.

"Це так званий "чоловічий монастир", незаконно, силою встановлений в центрі столиці. Там вільно проживає склад "монахів", більше схожих на диверсійно-розвідувальну групу росіян. Звертався свого часу в СБУ, але у мене на той час склалося враження, що і там теж агентура", – зазначив депутат.