У Києві хочуть знести незаконну каплицю монастиря УПЦ (МП)

13 листопада 2017, 10:37 | Земельні і мaйнові проблеми | 1 |   | Код для блогу |  | 

На території Національного музею історії України розміщений так звана каплиця Десятинного чоловічого монастиря Пресвятої Богородиці. Однак встановлена вона незаконно. І її вимагають знести.

Відповідна петиція опублікована на сайті Київської міської ради, повідомляє 24 канал.

"Територія, на якій незаконно побудована незаконна споруда – каплиця УПЦ (МП), належить до особливо цінних земель історико-культурного призначення та містить культурні шари Києва ,є пам'яткою історії національного та місцевого значень,належить громаді Києва і була передана в постійно користування НМІУ для висвітлення минувщини України та збереження цих пам'яток без зміни цільового призначення", – йдеться в пояснені до петиції.

За даними народного депутата Ігоря Луценка, будівля була встановлена незаконно.

"Це так званий "чоловічий монастир", незаконно, силою встановлений в центрі столиці. Там вільно проживає склад "монахів", більше схожих на диверсійно-розвідувальну групу росіян. Звертався свого часу в СБУ, але у мене на той час склалося враження, що і там теж агентура", – зазначив депутат.

 

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теги до статті:Земельно-майнові конфлікти,УПЦ (МП)
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Коментарі

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  • Михаил | 14 листопада 2017, 00:09
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    Что-то мне подсказывает, что если бы это была не православная часовня, а капище так называемой "упц кп", то никто бы не стал выяснять и приставать с законностью-незаконностью, все сразу бы стало законно.

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  • Михаил | 14 листопада 2017, 00:09

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