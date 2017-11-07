Громаду УПЦ (МП) змусили зупинити зведення вбиральні у парковій зоні

8 листопада 2017, 12:13 | Земельні і мaйнові проблеми | 0 |   | Код для блогу |  | 

Релігійна громада УПЦ (МП) у парку Хіміків, що у Черкасах, призупинила будівельно-земельні роботи. Там віряни планували звести вбиральню.

Як інформує сайт «Про все», у вівторок, 7 листопада, яму, яку викопували, почали засипати. Директор КП «Дирекція парків» Володимир Стойко назвав це маленькою перемогою.

- Можна привітати «Дирекцію парків» з маленькою перемогою. Після трьох тижнів боротьби, яму в парку "Хіміків" церква почала засипати, - написав Володимир Стойко у Фейсбук.

Нагадаємо, на території природо-заповідного фонду поблизу церкви мав з'явитися підземний туалет, на будівництво якого міська влада не дала дозвіл. Тим не менше, робітники вкопали два бетонних блоки.

Щоб зупинити будівництво "Дирекція парків" зверталася до прокуратури, інспекції будівельного контролю, екологічної та муніципальної інспекції.

 

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теги до статті:Земельно-майнові конфлікти,УПЦ (МП) на Черкащині
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