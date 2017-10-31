Громада УГКЦ безперешкодно проводить богослужіння у Свято-Благовіщенському храмі у Коломиї

3 листопада 2017, 14:25 | Земельні і мaйнові проблеми | 0 |   | Код для блогу |  | 

У Свято-Благовіщенському храмі у Коломиї Івано-Франківської області, який донедавна належав УПЦ (МП), вже відбуваються богослужіння греко-католицької громади. Відбуваються вони безперешкодно, повідомив РІСУ речник Коломийської єпархії УГКЦ о. Олег Гриців.

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«Історично церква наша. Громада УПЦ (МП) збудувала свою церкву в Коломиї ще понад 20 років тому, –  підкреслює о. Олег Гриців. – До прикладу, якщо хтось комусь запропонував оселю на деякий час для тимчасового проживання,  а той вирішив не повертати. Схожа ситуація склалася з храмом. Громада УГКЦ надалі буде відстоювати свої права на нього, в тому числі, в судових інстанціях і вирішуватиме проблему у правовому полі. Наші патріоти і капелани налаштовані відновлювати історичну справедливість, і  в жодному разі не вдаватися до міжконфесійної ворожнечі».

Свято-Благовіщенський храм у Коломиї перебуває на балансі Івано-Франківської обласної ради, що, як стверджує речник Коломийської єпархії, ускладнює процес його передачі у відання греко-католицької громади. Хоча мова про це велася протягом багатьох років.

Як уже інформувала РІСУ, 5 червня церкву Благовіщення Пресвятої Богородиці, яка перебуває в користуванні релігійної громади УПЦ (Московського Патріархату) під тиском громадськості зачинили і опечатали.

Коломияни вимагали повернути церкву до Коломийсько-Чернівецької єпархії УГКЦ. Представники Коломийської міської ради, громадських організацій, релігійних громад різних конфесій створили робочу групу і домовилися, що вирішать долю храму-пам'ятки без конфліктів.

7 червня 2017 року Коломийський міський голова підписав розпорядження № 206-р "Про утворення робочої групи з питань конфесійної приналежності церкви Благовіщення Пресвятої Богородиці". Відтак робоча група визначила години відправ біля храму між конфесіями. Однак громада УПЦ (МП) оскаржила розпорядження в суді.

Рішення суду обурило громадськість міста. 18 жовтня військові капелани влаштували поблизу храму цілодобове чергування і молитви.

22 жовтня під стінами Благовіщенського собору сталася сутичка між блокувальниками та представниками УПЦ (МП), які намагалися проникнути до храму.

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теги до статті:Стосунки між УГКЦ і УПЦ (МП),Храм Благовіщення Пресвятої Богородиці в Коломиї
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    • Василий Петров | 2 листопада 2017, 20:42

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