- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
Влада Житомира хоче віддати 5 га Смоківського парку в постійне користування парафії УПЦ МП
29 жовтня 2017, 09:09 | Земельні і мaйнові проблеми | 0 | | Код для блогу | |
Влада Житомира хоче віддати парафії Святої Рівноапостольної Ольги УПЦ МП 5 га землі на околиці Житомира біля Київського шосе.
Проект рішення сесії про затвердження документацій із землеустрою та надання права користування земельними ділянками юридичним особам опублікований на сайті міської ради 27 жовтня, повідомляє Житомир.info.
Дві земельних ділянки розмірами 0,9669 га та 4,0331 га, які знаходяться у комунальній власності, передаються парафії на підставі «схеми генплану будівництва храму».
Нагадаємо, територія Смоківського парку належить до земель рекреаційного призначення і будівництво там заборонене.
Як повідомляв Житомир.info, в липні 2014 року пройшла перша служба в середині Ольгинського храму, побудованого за кошти благодійників, один з яких - колишній депутат міської ради від цього округу Михайло Пухтаєвич.
Рейтинг
0
0
додати коментар
Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти
Останні новини
У львівському храмі виявили сумку з підозрілим предметом | 29 жовтня 2017, 10:22 | Надзвичайні ситуації |
У Болгарії встановили пам'ятник київській святій | 29 жовтня 2017, 10:03 | Міжнародні відносини |
Священик УПЦ (МП) освятив центр особливого призначення Чорноморського флоту РФ | 29 жовтня 2017, 09:25 | Релігія і політика |
Влада Житомира хоче віддати 5 га Смоківського парку в постійне користування парафії УПЦ МП | 29 жовтня 2017, 09:09 | Земельні і мaйнові проблеми |
Патріарх Філарет зустрівся з родинами політв’язнів Кремля | 29 жовтня 2017, 08:58 | Релігія і політика |
Останні коментарі
- 29 жовтня 2017, 08:41
Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною, Матфея 16:24. Итак, крест Христов - это совсем не страдания, которые уготовил Христос своим ученикам, но жизнь |
- 28 жовтня 2017, 23:57 |
- 28 жовтня 2017, 22:32
И сказал ему Иисус: истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю, Лука 23:43. Слова Христа о том, что ученик не больше чем учитель никакого отношения к тому, что каждый из Его учеников должен |
- 28 жовтня 2017, 19:37
"Глава держави також зазначив, що «за мирне небо було сплачено надзвичайно високу і страшну ціну — близько 9 мільйонів життів наших співвітчизників»." Разом з тим тут, мабуть, було би варто |
- 28 жовтня 2017, 19:08
"Вибір теми зумовлений численними викликами, такими як міграція багатьох східних католиків до регіонів і країн різних християнських традицій і деномінацій. Східні Католицькі Церкви намагаються |
Популярні статті місяця
16 жовтня 2017, 12:18 | Релігія і політика | 21 жовтня 2017, 23:11
УПЦ КП звинуватила священиків з УПЦ (МП) за участь у Синоді РПЦ та хвальбі Путіна
9 жовтня 2017, 09:12 | Світові | 11 жовтня 2017, 17:49
Через 40 років мусульмани стануть домінувати в Європі - дослідження
11 жовтня 2017, 12:15 | Релігія і політика | 16 жовтня 2017, 19:48
17 жовтня 2017, 13:30 | Світові | 23 жовтня 2017, 17:29
Грецьке духівництво щоденно битиме у дзвони через закон про зміну статі
20 жовтня 2017, 09:55 | Релігія і політика | 24 жовтня 2017, 13:47
У Кропивницькому збирають підписи під листом щодо антиукраїнської діяльності УПЦ (МП)
Коментарі