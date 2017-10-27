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Капелан розповів, до якого стану УПЦ (МП) довела храм у Коломиї
27 жовтня 2017, 11:48 | Земельні і мaйнові проблеми | 0 | | Код для блогу | |
Свято-Благовіщенський храм у Коломиї Івано-Франківської області, який в УПЦ (МП) не хотіли повертати парафіянам УГКЦ, був призведений УПЦ (Московського Патріархату) у цілковите занедбання.
Про це "Обозревателю" розповів військовий капелан Микола Мединський-Залізняк.
"Була домовленість, що УПЦ (МП) служить там, поки не побудують свій храм, але з тих часів вони побудували тут вже два храми, а той так і не повернули. Більш того, фактично призвели його до тотального руйнування. Знищили дуже сильно. Понівечили настінні іконописи. Призвели до повного руйнування", - розповів Мединський.
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