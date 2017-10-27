Капелан розповів, до якого стану УПЦ (МП) довела храм у Коломиї

27 жовтня 2017, 11:48 | Земельні і мaйнові проблеми | 0 |   | Код для блогу |  | 

Свято-Благовіщенський храм у Коломиї Івано-Франківської області, який в УПЦ (МП) не хотіли повертати парафіянам УГКЦ, був призведений УПЦ (Московського Патріархату) у цілковите занедбання.

Про це "Обозревателю" розповів військовий капелан Микола Мединський-Залізняк.

"Була домовленість, що УПЦ (МП) служить там, поки не побудують свій храм, але з тих часів вони побудували тут вже два храми, а той так і не повернули. Більш того, фактично призвели його до тотального руйнування. Знищили дуже сильно. Понівечили настінні іконописи. Призвели до повного руйнування", - розповів Мединський.

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Коментарі

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    Останні коментарі

    • enzian | 27 жовтня 2017, 11:48

      То байдуже, що розпусний. Головне, що "канонічний".

    • enzian | 27 жовтня 2017, 11:45

      Проект не антицерковний, а антиколаборантський.

    • velovs@ukr.net | 26 жовтня 2017, 11:21

      Ну щож: поживемо - побачимо, наскільки направду буде поміркованим і толерантним цей новий саудівський "поміркований іслам".

    • Учкудук | 26 жовтня 2017, 09:17

      Такі "високоповажні" гості були присутні, що без них освячення не відбулося б.Ще б депутатів і міністрів запросили б.

    • enzian | 25 жовтня 2017, 21:32

      Не бачить цієї руки той, хто не хоче бачити.

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