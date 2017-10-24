Глава УГКЦ прокоментував конфлікт навколо храму Благовіщення у Коломиї

Минулого тижня у м. Коломия Івано-Франківської області між вірними Української Греко-Католицької Церкви і Української Православної Церкви з новою силою розгорівся міжконфесійний конфлікт навколо храму Благовіщення Пресвятої Богородиці. У неділю, 22 жовтня, він отримав своє продовження. Глава УГКЦ, який у ті дні перебував з офіційним візитом у Великобританії, дав коментар з приводу цього конфлікту.

«Звістка про протистояння між православними і греко-католиками в Коломиї мене дуже засмутила. Переконаний, що, коли дві церковні громади в такий спосіб воюють за церковне майно, то програють усі ‒ у такому протистоянні переможців не буває. У час, коли наші найкращі сини й дочки гинуть на фронті, боротьба за храми ‒ це немовби насміхання над їхніми ранами і стражданнями, - говорить першоєрарх. - У мене створилося враження, що непослідовні дії влади хтось намагається виправити коштом патріотичних почуттів коломиян, зокрема й наших священиків, які дуже чутливі до цих обставин унаслідок пережитого досвіду, набутого на фронті. На мою думку, емоції взяли гору над тверезою оцінкою ситуації. Бо, вважаю, силові спроби завадити виконанню рішень суду є помилкою. Ми в Україні повинні стверджувати силу права, а не право сили, як про це навчав св. папа Іван Павло ІІ. На моє переконання, той, хто обстоює свою позицію так, як це було вчинено в Коломиї, наражається на поразку. Свої права треба виборювати в суді, і це передусім повинна робити міська влада».

Одним з виходів з цього конфлікту Глава УГКЦ назвав те, що обидві сторони повинні заспокоїтися і відмовитися від будь-якого силового протистояння.

«Наші капелани мають припинити блокування храму та передати право обстоювати інтереси церковної громади своєму єпископові. Саме він уповноважений як представляти свою паству перед органами державної влади, так і вести спокійний діалог із місцевим єпископом УПЦ. Вважаю неприпустимим втручання в цю дискусію громадських, політичних чи військових організацій», - переконаний Патріарх Святослав.

Патріарх Святослав підтримує позицію місцевого єпископа, висловлену в Заяві від імені єпархії 21 жовтня 2017 року:

«Особливо хочу подякувати владиці за заклик, скерований до вірних, ‒ поважати представників інших християнських конфесій, чого ми не почули з православного боку. Також цілковито підтримую заклик створити чотиристоронню комісію із представників обласної і міської державної влади, а також місцевих єпархій УГКЦ і УПЦ. Що швидше цей конфлікт повернеться в правове поле, то швидше спільними зусиллями буде розв’язаний. На завершення прагну закликати вірних нашої Церкви і людей доброї волі до усильної молитви за нашу громаду в Коломиї, за мир і спокій у цьому славному місті, за усунення ненависті й ворожнечі між християнами та за благодать Святого Духа для місцевої влади, щоб якнайшвидше цей конфлікт було вичерпано».