В УГКЦ прояснили ситуацію довкола конфлікту з УПЦ (МП) за храм в Коломиї

Українська Греко-Католицька Церква виступає проти того, щоб забирати храми у інших конфесій, тим більше силовим шляхом. Конфлікт навколо храму в Коломиї – поодинокий випадок, в основі якого лежать історичні причини. Про це "Обозревателю" розповів голова комісії УГКЦ з міжконфесійного та міжрелігійного діалогу, протоєрей Ігор Шабан.

Відповідаючи на звинувачення на адресу УГКЦ, висловлені в публікації видання "Вести" про те, що нібито є список зі 110 храмів в Тернопільській єпархії, "що належать УПЦ КП і УАПЦ, але не повернутих УГКЦ", священик сказав: "Я думаю, це чиясь фантазія. ми як Церква можемо заявити, що нічого подібного не відбувалося і не буде відбуватися. Тому що ми поважаємо приватну власність і ми виступаємо проти захоплення храмів, тим більше силовими методами".

Він також підкреслив, що з Українською Православною Церквою Київського Патріархату в УГКЦ ніколи не було конфліктів, а з УПЦ (Московського Патріархату) є лише один неврегульований конфлікт - в місті Коломиї Івано-Франківської області.

"Це єдине непорозуміння, яке сталося останнім часом", - підкреслив він.

Як пояснив о. Ігор Шабан, мова йде про церкву Благовіщення, яка до 1946 року належала УГКЦ. Коли в перші роки незалежності України влада почала повертати храми віруючим, було прийнято рішення віддати цю церкву греко-католицькій громаді. Але "тоді прийшли делегати від УПЦ і попросили тимчасово використовувати цей храм - до моменту, поки вони не побудують свій", - розповів він. І додав, що, на жаль, ця домовленість була усною.

Пізніше УПЦ (МП) спорудили власну церкву, але храм УГКЦ так і не звільнили.

Як пояснив священик, з 2008 року між двома релігійними громадами велися переговори про повернення храму, але, оскільки вони не привели до результату, навесні поточного року конфлікт перейшов в гостру фазу. Щоб не провокувати віруючих, місцева влада ухвалила рішення закрити і опечатати спірний храм. Протягом наступних місяців віруючі УПЦ (МП) та УГКЦ по черзі молилися біля його стін, поки в один з днів не виявили, що церква відкрита. Першими це побачили греко-католики, і просто зайшли в храм, що було розцінено в Московському Патріархаті як захоплення храму.

"Чи правда, що в" захопленні "храму брав участь" Правий сектор "? - запитав" Обозреватель". Цього я не знаю. Але знаю, що там діє організація капеланів АТО ", - відповів о.Ігор Шабан.

Разом з тим він розповів про ініціативу, озвучену Коломийською єпархією УГКЦ. З метою мирного врегулювання конфлікту вони запропонували створити комісію, до якої увійдуть представники обласної держадміністрації, виконкому міста Коломия, Коломийсько-Чернівецької єпархії УГКЦ та Івано-Франківської єпархії УПЦ (МП) .

"Сподіваємося, що ця комісія зможе знайти мирний і справедливий шлях вирішення цієї конфліктної ситуації", - йдеться у зверненні, розміщеному на офіційному сайті єпархії.