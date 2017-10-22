У черкаському парку УПЦ (МП) без усяких дозволів проводить будіельні роботи

24 жовтня 2017, 12:35 | Земельні і мaйнові проблеми | 0 |   | Код для блогу |  | 

У Черкасах керівництво комунального підприємства «Дирекція парків» б’є на сполох, бо в парку Хіміків УПЦ (МП), не маючи на ніяких дозволів, проводить будівельно-земляні роботи. Про це на нараді у міські раді заявив директор цього комунального підприємства Володимир Стойко, повідомляє Україна молода з посиланням на «Інфоміст».

За його словами, захоплення території з боку УПЦ (МП) почалось у понеділок – за викликом поліція це зафіксувала і зупинила будівництво.

«У середу прибув їхній представник. Інформація така: ми будуємо підземний туалет, дайте нам час до п’ятниці, ми все закопаємо, зверху буде клумба, ніхто нічого не помітить. Нібито дозвіл на це їм дала міська влада. Я кажу: вибачте, такого бути просто не може. Це парк, природо-заповідний фонд», – обурюється Володимир Стойко.

Але, уточнює, вже у п’ятницю зранку будівництво продовжилося.

Директор «Дирекції парків» зазначає, що викликали всіх, кого можна. Поки служби їхали, робітники вкопали два бетонних блоки і продовжили будівництво.

«Причому поведінка зухвала: мовляв, у нас усе вирішено. Дійшло до того, що я був змушений спускатись у яму, щоб не дати можливість встановлювати верхній блок і закопати все це», – обурюється керівник підприємства. – На туалет це ніяк не схоже. Законний спосіб з їхнього боку – це демонтаж і приведення території у першочерговий стан», – наголошує пан Стойко.

До речі, у парку Хіміків, який не дуже великий за своєю територією, вже є один скандальний туалет, на будівництво якого було витрачено 1 мільйон гривень.

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теги до статті:Земельно-майнові конфлікти,УПЦ (МП) на Черкащині
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    Останні коментарі

    • b111 | 24 жовтня 2017, 11:10

      Почитуючи Кураєва, плачу і ридаю (з сміху) о небесной чистоте РПЦ.

    • velovs@ukr.net | 24 жовтня 2017, 08:38

      А вот, скажем, нынешняя РПЦ МП (в т. ч., естественно, и её филиал в Украине - т. наз. "УПЦ" МП) берёт своё начало в 1943 г. от таких "апостолов", как Сталин и Берия...

    • Михаил | 24 жовтня 2017, 02:28

      Как это "перешли в упц кп"? Невозможно перейти из Церкви в нецерковь. Главный признак Церкви - преемство от Апостолов, ведь они её создавали. Апостольские Церкви - Римская (в т.ч. УГКЦ),

    • Fr. Valerii | 23 жовтня 2017, 21:58

      Для чого намагатись щось доказувати? Як УПЦ діє нині, так і надалі буде діяти, тому що держава діє так само. Українська Миротворча Школа готує кадри "циміків" (Civil-Military Cooperation)

    • velovs@ukr.net | 23 жовтня 2017, 19:49

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