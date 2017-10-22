У черкаському парку УПЦ (МП) без усяких дозволів проводить будіельні роботи

У Черкасах керівництво комунального підприємства «Дирекція парків» б’є на сполох, бо в парку Хіміків УПЦ (МП), не маючи на ніяких дозволів, проводить будівельно-земляні роботи. Про це на нараді у міські раді заявив директор цього комунального підприємства Володимир Стойко, повідомляє Україна молода з посиланням на «Інфоміст».

За його словами, захоплення території з боку УПЦ (МП) почалось у понеділок – за викликом поліція це зафіксувала і зупинила будівництво.

«У середу прибув їхній представник. Інформація така: ми будуємо підземний туалет, дайте нам час до п’ятниці, ми все закопаємо, зверху буде клумба, ніхто нічого не помітить. Нібито дозвіл на це їм дала міська влада. Я кажу: вибачте, такого бути просто не може. Це парк, природо-заповідний фонд», – обурюється Володимир Стойко.

Але, уточнює, вже у п’ятницю зранку будівництво продовжилося.

Директор «Дирекції парків» зазначає, що викликали всіх, кого можна. Поки служби їхали, робітники вкопали два бетонних блоки і продовжили будівництво.

«Причому поведінка зухвала: мовляв, у нас усе вирішено. Дійшло до того, що я був змушений спускатись у яму, щоб не дати можливість встановлювати верхній блок і закопати все це», – обурюється керівник підприємства. – На туалет це ніяк не схоже. Законний спосіб з їхнього боку – це демонтаж і приведення території у першочерговий стан», – наголошує пан Стойко.

До речі, у парку Хіміків, який не дуже великий за своєю територією, вже є один скандальний туалет, на будівництво якого було витрачено 1 мільйон гривень.