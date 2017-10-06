Греко-католики Коломиї моляться за повернення історичної Благовіщенської церкви

Близько 60 священиків Коломийсько-Чернівецької єпархії 11жовтня відслужили Молебень до Пресвятої Богородиці біля Благовіщенської церкви – найстаршої церкви м. Коломия. Священики помолились за відновлення історичної справедливості, а саме повернення храму в лоно УГКЦ.

Факт того, що ця святиня вже неодноразово понад 10 років мала бути передана громаді греко-католицької церкви, але це питання до цього часу не вирішене, а сам храм доведений до руйнівного стану і перебуває в користуванні УПЦ (МП).

Греко-католицька громада Благовіщення Пречистої Діви Марії щодня проводить богослужіння під дверима храму та сподівається на те, що в найближчому часі буде молитися в стінах їхнього храму. Про це інформує прес-служба Коломийської єпархії УГКЦ.

Довідка РІСУ:

Церква Благовіщення Пресвятої Богородиці – пам’ятка архітектури XVI ст. Посвячена 1587 року, вона мала всі шанси потрапити у список всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Але сталася так звана "реставрація": класичну для Гуцульщини ґонту замінили на шматки заокруглених планок світлого кольору. Це представники ЮНЕСКО кваліфікували як суттєве відхилення від автентичного вигляду пам’ятки архітектури.

Нагадаємо, у Коломиї 5 червня під тиском громадськості зачинили і опечатали унікальну пам'ятку дерев'яної архітектури – церкву Благовіщення Пресвятої Богородиці, яка перебуває в користуванні релігійної громади УПЦ (Московського Патріархату).

Громада вимагає повернути церкву до Коломийсько-Чернівецької єпархії УГКЦ. Представники Коломийської міської ради, громадських організацій, релігійних громад різних конфесій створили робочу групу і домовилися, що вирішать долю храму-пам'ятки без конфліктів.

З метою уникнення загострення конфлікту та після консультацій всіх сторін було прийняте рішення будь-які Богослужіння в церкві тимчасово припинити. Приміщення храму було опечатано до врегулювання проблеми у рамках законодавства.

29 червня 2017 року члени комісії робочої групи провели візуальне обстеження пам'ятки архітектури національного значення церкви св. Благовіщення та встановили, що споруда зазнає руйнування.

В акті обстеження зазначено: закриті вентиляційні отвори мінеральної ватою, дерев'яні прогони даху церкви провислі, стропильні ноги підашшя мають ознаки загнивання, під дахом церкви здійснено добудову – цегляна котельня, яка оббита дерев'яною вагонкою, та ряд інших зауважень.

"Виходячи з вищенаведеного, вважаємо за потрібне терміново вжити необхідні заходи для недопущення подальшої руйнації пам'ятки архітектури національного значення", – резюмували члени комісії.

Міський голова Коломиї Ігор Слюзар направив відповідного листа до коломийської поліції з вимогою провести перевірку викладених фактів, які відображені в акті обстеження, щодо руйнації пам'ятки архітектури національного значення церкви св. Благовіщення.