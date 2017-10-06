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Митрополит Мечислав Мокшицький назвав конкретні храми, які греко-католики мають їм віддати
11 жовтня 2017, 11:06 | Земельні і мaйнові проблеми | 0 | | Код для блогу | |
Архиєпископ-митрополит Львівський РКЦ в Україні Мечислав Мокшицький очікує, що Римо-Католицькій та Греко-Католицькій Церквам вдасться домовитись про передачу храмів, які колись належали РКЦ.
Про це він заявив 10 жовтня під час спілкування з журналістами в стінах Львівської курії РКЦ, передає Leopolis.news.
«Кожна конфесія, кожен орден, греко-католики, римо-католики чи протестанти мають свою власність. Незалежно де це є – в Польщі, чи в Україні, чи в Німеччині – це власність конфесій. Президент України Кучма колись видав наказ про повернення сакральних споруд у власність тих конфесій, у власності яких вони були з самого початку. Влада України, яка у свій час незаконно роздавала ці святині, повинна повернути храми римо-католиків римо-католикам. Так само це стосується греко-католицьких святинь, чи храмів інших конфесій. Багато костелів римо-католиків було передано греко-католикам, православним і навіть протестантам. Ми завжди будемо претендувати на нашу власність, яка була незаконно передана іншим», – заявив Львівський митрополит Римо-Католицької Церкви Мечислав Мокшицький.
Нагадаємо, що раніше в інтерв’ю російському релігійному порталу Gaudete Мечислав Мокшицький заявив, що нині у власності греко-католицької церкви перебуває 23 храми, які колись належали римо-католикам. Втім, під час сьогоднішньої зустрічі він зазначив, що фактично римо-католицькій громаді в Україні не потрібно стільки храмів.
«Зараз ми просимо, щоб греко-католики повернули нам хоч би 2 церкви з цього переліку храмів, які були колись незаконно передані греко-католикам. У Львові ми просимо про одну церкву – Стрітення Господнього (колишній костел Матері Божої Громничої, вул. Виниченка, 30 – прим. ред.), – заявив Мокшицький. Нам не потрібні всі ці 23 церкви, що є тут у Львові. Можливо, ще була би потрібна Свята Ельжбета (храм святих Ольги ти Єлизавети – УГКЦ). В деяких містах: Брюховичах чи в Зимній Воді є наші костели, але ми мусимо тепер будувати коло них нові костели, щоб передати їх греко-католикам та повернути свої».
Митрополит зазначив, що переговорний процес йде важко та очікує, що офіційне керівництво Української Греко-Католицької Церкви в звернеться до Львівської Архідієцезії РКЦ задля врегулювання користування та підпорядкування храмів.
«Деякі кажуть, що це костьол поляків, але це храм Римо-Католицької Церкви і користуватися ним будуть і поляки, і українці, і росіяни», – додав Мечислав Мокшицький.
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