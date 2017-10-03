Апеляційний суд став на бік церкви УПЦ (МП) у Коломиї, відмінившии рішення поліції

В Івано-Франківському окружному адміністративному суді 4 жовтня відбулося судове засідання щодо церкви Благовіщення Пресвятої Богородиці в Коломиї.

Релігійна організація "Релігійна громада Української Православної Церкви Благовіщення Пресвятої Діви Марії м.Коломия" подала позов до міського голови Коломиї Ігоря Слюзаря та начальника Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області Остапа Білейчука з приводу конфлікту який виник навколо церкви УПЦ (МП) у червні, інформують Вікна з посиланням на Бліц-Інфо.

Представники УПЦ вимагали від суду визнати дії поліції протиправними, а також визнати протиправними та скасувати розпорядження міського голови Коломиї про створення робочої групи з питань конфесійної приналежності церкви та її рішень.

На засідання суду з'явились тільки представники православної церкви та їх захисник. Представників від міської ради та поліції не було. Суддя Віктор Гундяк розглянув справу, а після повернення з нарадчої кімнати зачитав Постанову суду.

"Розглянувши справу за позовом Релігійна організація "Релігійна громада Української Православної Церкви Благовіщення Пресвятої Діви Марії м.Коломия" до міського голови міста Коломиї, начальника міського відділу поліції суд постановив: позов задовільнити частково. Визнати протиправними дії начальника Коломийського віділу поліції в частині застосування превентивного поліцейського заходу: вимоги залишити місце проведення богослужінь, обмеження доступу релігійній громаді до культової споруди та її опечатання. Визнати протиправними і скасувати рішення робочої групи з питань конфесійної приналежності церкви Благовіщення Пресвятої Богородиці утвореної згідно розпорядження міського голови в місті Коломиї. В задоволенні позову в іншій частині відмовити", - йдеться у постанові.

Також суд постановив стягнути з Коломийського відділу поліції та міської ради Коломиї на користь релігійної громади по 1600 гривень судових витрат. Постанова набере сили після закінчення терміну оскарження.

Нагадаємо, що 7 червня 2017 року Коломийський міський голова підписав розпорядження № 206-р «Про утворення робочої групи з питань конфесійної приналежності церкви Благовіщення Пресвятої Богородиці». Рішенням робочої групи між конфесіями визначено години відправ біля храму. Одночасно начальнику Коломийського відділення поліції доручено провести опечатання дзвіниці церкви.