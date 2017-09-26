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Апеляційний суд визнав незаконним передачу храму УПЦ (МП) у селі Кути
29 вересня 2017, 15:21 | Земельні і мaйнові проблеми | 0 | | Код для блогу | |
Львівський апеляційний господарський суд 26 вересня задовільнив апеляційну скаргу релігійної громади села Кути Шумського району Тернопільської єпархії Української Православної Церкви Київського Патріархату та визнав незаконною передачу у власність Московського Патріархату єдиної у селі культової споруди. Про це повідомляє портал «Галас».
Відповідно до рішення суду, розпорядником культової споруди визнано Тернопільську обласну державну адміністрацію, яка вправі надати згаданий храм у почергове користування громадам УПЦ (МП) та УПЦ КП.
Таким чином міжконфесійний конфлікт, який триває у селі чи не два роки, наближується до свого вирішення у правовому полі.
Зі слів кутівчан, місцеві прихильники Московського Патріархату, разом з колишнім настоятелем о.Ігорем Кушніруком, вже практично відмовились від претензій на культову споруду та планують зводити свій храм.
Нагадаємо, у Кутах громада розділилася після того, як священик УПЦ (МП), перебуваючи на підпитку, побився з тестем, а монах УПЦ (МП), який його тимчасово замінював, дуже часто поминав московського Патріарха Кирила. Через це частина вірних перейшла до УПЦ КП. Новоутворена громада змушена була молитись надворі. Упродовж двох років представники Київського Патріархату домагалися права на служіння у церкві, яку будували силами неподіленої ще тоді парафії.
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