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Депутати міськради дали згоду на розміщення храму Вірменської Апостольської Церкви у центрі Полтави
18 вересня 2017, 16:44 | Земельні і мaйнові проблеми | 0 | | Код для блогу | |
Громадська організація «Урарту» отримала згоду на розміщення Вірменської Апостольської Церкви у центрі Полтави. Відповідне рішення затвердили депутати Полтавської міськради під час сесії 15 вересня, повідомляє Полтавщина.
У тексті документу йдеться, що «Урарту» отримує згоду на розміщення Вірменської Апостольської Церкви при умові розробки та затвердження детального плану території кварталу, обмеженого вулицями Сінною, Пушкіна, Дмитра Коряка (Червоноармійської) та Зигіна.
Таким чином, майбутня церква, після проходження усіх етапів затвердження, буде збудована між двома іншими релігійними спорудами — Православною Церквою Московського Патріархату та мусульманською мечеттю.
Зазначимо, що на профільній комісії відповідне питання депутати не підтримали. Вони заявили, що територія і без того перенасичена релігійними спорудами. Попри це питання було винесено на сесію і жоден з депутатів не висловився проти. Олександр Мамай оголосив питання та доповідаючого і запитав, чи немає зауважень. Усі депутати промовчали і рішення було прийнято.
«За» голосували усі депутати від «БПП» та «Батьківщини», а також «Совість України», за винятком Григорія Сахна.
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