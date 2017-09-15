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На Хмельниччині римо-католики у суді доводять своє право на землю
15 вересня 2017, 07:53 | Земельні і мaйнові проблеми | 0 | | Код для блогу | |
У Красилові римо-католицька парафія Пресвятого Серця Ісуса Кам'янець-Подільської дієсцензії оскаржує рішення районного суду, який залишив без задоволення її претензії на землю. Про це повідомляє Depo.Хмельницький з посиланням на прес-службу Апеляційного суду Хмельницької області.
Тамтешній парафії вірянка заповіла 2,55 га на території Печеської сільської ради. Жінка померла у 2008 році, утім у костелі про існування цього заповіту дізналися аж через дев'ять років. Але вступити у законні права спадкоємців вже не мали права - строк звернення до нотаріальної контори із заявою для прийняття спадщини вийшов (законодавець на це дає 6 місяців).
Як встановив районний суд, спадкоємців за законом жінка не мала, але і парафія не надала доказів, що не знала про існування заповіту. Відтак поважності причин пропуску строку служителі Феміди не побачили.
Наразі скарга про скасування цього рішення надійшла до Апеляційного суду Хмельницької області.
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