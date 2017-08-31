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Громади УПЦ КП в Білій Церкві сприятимуть поверненню римо-католикам колишнього костелу
4 вересня 2017, 16:01 | Земельні і мaйнові проблеми | 0 | | Код для блогу | |
До двох православних громад УПЦ КП міста Біла Церква звернулась римо-католицька місцева спільнота за допомогою. Римо-католики поросять православних Київського Патріархату посприяти у передачі їм храму (костелу) Св. Іоанна Хрестителя.
Про це у Facebook написав священик храму Покрови Божої Матері (УПЦ КП) у Білій Церкві Микола Гопайнич.
«Дотримуючись справедливості у тому, що Храм Божий збудований для того, щоб у ньому молились люди і прославляли Бога, ми підтримуємо місцевих католиків у відстоюванні їхніх прав на молитву у своєму Храмі. Адже святині - Преображенський собор і монастир Марії Магдалини передані у приватну власність Церкві Московського Патріархату, тому і католики теж мають повне право на свій Храм. Ми живемо у часи демократії, а не комунізму-атеїзму (коли храми використовувались не по призначенню). Хай восторжествує справедливість в ім'я Бога!», - пише священик УПЦ КП.
Довідка:
Костел Івана Хрестителя розташований на історичному ядрі Білої Церкви — Замковій горі Зараз використовується як органний зал.
Закладений 1812 року, будівництво закінчене 1816 року. Будівля цегляна, хрещата в плані, з напівкруглою апсидою, однокупольна з двома башточками-дзвіницями, в одній з яких — західній — розміщений годинник-куранти.
Є поки що непідтверджена версія, що автором цієї пам'ятки класицизму був італійський архітектор Доменіко Ботані, який певний час перебував як архітектор при Браницьких.
В середині 70-х років костел використовують як зал органної музики.
В період січень-лютий 1990 року чеськими майстрами в костьолі було встановлено орган фірми «Рігер-Клосс», а 7 березня 1990 року відбувся перший концерт органної музики.
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