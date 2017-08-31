Громади УПЦ КП в Білій Церкві сприятимуть поверненню римо-католикам колишнього костелу

4 вересня 2017, 16:01 | Земельні і мaйнові проблеми | 0 |   | Код для блогу |  | 

До двох православних громад УПЦ КП міста Біла Церква звернулась римо-католицька місцева спільнота за допомогою. Римо-католики поросять православних Київського Патріархату посприяти у  передачі їм храму (костелу) Св. Іоанна Хрестителя.

Про це у Facebook написав священик храму Покрови Божої Матері (УПЦ КП)  у Білій Церкві  Микола Гопайнич.

«Дотримуючись справедливості у тому, що Храм Божий збудований для того, щоб у ньому молились люди і прославляли Бога, ми підтримуємо місцевих католиків у відстоюванні їхніх прав на молитву у своєму Храмі. Адже святині -  Преображенський собор і монастир Марії Магдалини передані у приватну власність Церкві Московського Патріархату, тому і католики теж мають повне право на свій Храм. Ми живемо у часи демократії, а не комунізму-атеїзму (коли храми використовувались не по призначенню). Хай восторжествує справедливість в ім'я Бога!», ­- пише священик УПЦ КП.

Довідка:

Костел Івана Хрестителя розташований на історичному ядрі Білої Церкви — Замковій горі Зараз використовується як органний зал.

Закладений 1812 року, будівництво закінчене 1816 року. Будівля цегляна, хрещата в плані, з напівкруглою апсидою, однокупольна з двома башточками-дзвіницями, в одній з яких — західній — розміщений годинник-куранти.

Є поки що непідтверджена версія, що автором цієї пам'ятки класицизму був італійський архітектор Доменіко Ботані, який певний час перебував як архітектор при Браницьких.

В середині 70-х років костел використовують як зал органної музики.

В період січень-лютий 1990 року чеськими майстрами в костьолі було встановлено орган фірми «Рігер-Клосс», а 7 березня 1990 року відбувся перший концерт органної музики.

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теги до статті:Костел Івана Хрестителя у Білій Церкві,Повернення культового майна,РКЦ,УПЦ КП
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