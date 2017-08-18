Мукачівська греко-католицька єпархія наполягає звільнити зону історичного комплексу кафедрального собору

Мукачівська греко-католицька єпархія наполягає перенести відділення фізики ядра та елементарних частинок фізичного факультету УжНУ із зони історичного комплексу кафедрального собору та Єпископської резиденції. Про це повідомляє сайт РМG з посиланням на прес-службу Закарпатської облради.

На засіданні президії облради, яка відбулася напередодні третього пленарного засідання сьомої сесії, учасники звернулися до Міністерства освіти і науки України щодо прийняття рішення про можливість виділення коштів на перенесення університетського комплексу електронних прискорювачів ДВНЗ «Ужгородський національний університет».

У зверненні, автором якого є департамент освіти і науки ОДА, зазначається, що до органів місцевого самоврядування неодноразово надходили звернення єпископа Мукачівської Греко-Католицької єпархії Мілана (Шашіка) щодо перенесення відділення фізики ядра та елементарних частинок фізичного факультету Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет» із зони історичного комплексу Кафедрального собору та Єпископської резиденції (пл. Андрія Бачинського, 1, м. Ужгород).

Зазначену будівлю збудовано в 60-70-х роках минулого століття за рахунок коштів ДВНЗ «Ужгородський національний університет» на власній території. Крім того, зазначений навчальний заклад із 2005 року за вимогою Наукової ради з проблеми «Ядерна фізика та атомна енергетика» НАН України та Міністерства освіти і науки України здійснює підготовку фахівців для атомних електростанцій у рамках забезпечення енергетичної незалежності України.

«Базою підготовки, яка була створена ще на початку 70-х років минулого століття, слугує саме цей університетський комплекс електронних прискорювачів: мікротрон М-10 та бетатрон Б-25/30. Цей комплекс електронних прискорювачів є унікальним і претендує сьогодні на статус національного надбання України.

У лабораторіях ядерної фізики проходять ядерний практикум студенти всіх напрямів підготовки та спеціалізацій фізичного факультету, студенти хімічного факультету (спеціальність «Екологія»), а також студенти Пряшівського університету. Щороку тут виконуються десятки курсових, бакалаврських та магістерських робіт.

На прискорювальному комплексі університету здійснюються важливі наукові дослідження у рамках державної бюджетної теми ДБ-846: 011514001098 з трансмутації радіоактивних відходів атомних електростанцій та договору про науково-технічну співпрацю з Технологічним університетом м. Брно (Чехія).

На сьогодні, після анексії Криму та втрати Севастопольського національного університету ядерної енергії і промисловості, в Україні залишилися лише три ядерні центри (у містах Харків, Київ та Ужгород), де здійснюється підготовка фахівців для атомної промисловості та галузевих наукових установ України.

Сучасна ціна прискорювачів, аналогічних мікротрону М-10 та бетатрону Б-25/30, становить близько 8 млн євро. Враховуючи необхідність виділення окремої земельної ділянки та побудови нових приміщень для навчальних і наукових лабораторій, зали для прискорювального комплексу, витрати на прокладку нових комунікацій та розробку науково-технічної документації, затрати на переміщення, монтаж та налаштування електронного обладнання, можна очікувати, що за найскромнішими підрахунками все це обійдеться в 150-200 млн доларів США.

Згідно з пунктом 6 Закону України «Про повернення культових будівель релігійним організаціям» зазначений університетський підрозділ ядерної фізики належить до стратегічно важливих «режимних об’єктів з особливим режимом допуску або перебування», що не підлягають поверненню у власність релігійним організаціям.

Враховуючи вищезазначене, перенесення цього високотехнологічного комплексу в інше місце вимагає значних матеріальних, фінансових та людських ресурсів. Оскільки ДВНЗ «УжНУ» перебуває у безпосередньому підпорядкуванні Міністерства освіти і науки України, просимо проінформувати Закарпатську обласну раду про можливість виділення коштів на перенесення університетського комплексу електронних прискорювачів», - йдеться у документі.