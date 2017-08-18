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У Богородчанах Московський Патріархат не хоче звільняти орендований костел
22 серпня 2017, 14:55 | Земельні і мaйнові проблеми | 0 | | Код для блогу | |
УПЦ (МП) не звільнила приміщення костелу в Богородчанах на Івано-Франківщині. Згідно з рішенням районної ради та райдержадміністрації, зробити це повинні були до 20 серпня цього року.
21 серпня спеціально створена комісія РДА мала намір підписати акт передачі Домініканського костелу, який орендує УПЦ (МП), однак релігійна громада виступила проти. Тож комісії нічого не залишалося, як скласти акт про відмову
Як повідомили кореспонденту РІСУ Наталії Палій у Богородсанській районній раді, аби все ж добитися звільнення приміщення – подаватимуть до суду.
Рішення про розірвання угоди безстрокової оренди приміщення костелу з УПЦ (МП) Богородчанська районна рада прийняла ще наприкінці квітня. Тоді за це одноголосно проголосували всі 31 депутат.
Пізніше своє рішення прийняла районна державна адміністрація. Саме воно є остаточною крапкою у розірванні угоди оренди і звільнення приміщення костелу.
«Наше рішення було видане на основі рішення районної ради, - розповідає голова Богородчанської райдержадміністрації Франко Єжак. – Перед тим було проведено громадські слухання де одностайно підтримали рекомендацію щодо розірвання угоди безстрокової оренди приміщення костелу УПЦ (МП). Отже, ми виконали вимогу районної ради і громади. 15 травня надіслали листа в представництво церкви про відмову у подальшому користуванні приміщенням костелу релігійній громаді УПЦ (МП). Звільнити приміщення повинні приблизно 20 серпня».
У користування УПЦ (МП) споруду передали ще у 1991 році.
«З тим, щоб забрати костел до нас звернулася громада району після загальних зборів, – розповідає голова Богородчанської районної ради Михайло Головчук. – У нас є багато церков. Найцікавіше те, що майже у кожному населеному пункті поряд зі старими храмами побудували нові. І ніхто не намагався претендувати на чуже. Усі конфесії дійшли у цьому злагоди. Мене часто запитують жителі Богородчан – чому тоді російська Церква не будує свою церкву а займає католицький костел?»
Кому належатиме костел у Богородчанах після звільнення УПЦ (МП), поки не відомо. Як стверджують в районній раді, уже протягом декількох років повернути його просить римо-католицька громада.
Домініканський костел в Богородчанах побудований в 1742 році. Споруда була дещо пошкоджена у часи другої світової війни, тому у 30-х роках минулого століття її відновлювали. Поряд з храмом є митрополичі палати, келії, мур із брамою.
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