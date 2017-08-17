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У Франківську громада УПЦ КП заборгувала до бюджету понад 3 млн грн пайового внеску
17 серпня 2017, 17:25 | Земельні і мaйнові проблеми | 0 | | Код для блогу | |
На розгляді у Господарському суді Івано-Франківської області перебуває справа за позовом фінансового управління виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради до релігійної громади Української Православної Церкви Київського Патріархату "Всіх святих землі української" про стягнення заборгованості 3,1 млн грн.
Релігійна громада УПЦ КП "Всіх святих землі української" є замовником будівництва культової споруди "Храм" Парафіяльного управління з релігійно-просвітницьким та житлово-господарським комплексом на вул. В. Івасюка, 2 – це багатоквартирний житловий будинок з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення.
Ще у березні цього року суд зобов’язав церкву укласти договір з виконкомом про пайову участь замовників будівництва у розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Івано-Франківська.
Відповідно до тексту договору, який затвердив суд, церква мала сплатити 3 млн. грн. у 7-денний термін з моменту реєстрації договору.
Як йдеться у повідомленні сайту Kurs.if.ua, у січні 2012 року міська рада передала релігійній громаді УПЦ "Всіх святих землі української" землю площею 1,4 га на вул. Івасюка оренду на 49 років. Оскільки церква вважається неприбутковою організацією, то й землю під будівництво отримала на пільгових умовах.
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- 17 серпня 2017, 22:46
Та вже другий тиждень про це десятки мас-медіа говорять. Просто ви далі УНІАН-релігій і СПЖ певно не читаєте. |
- 17 серпня 2017, 22:42
Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не |
- 17 серпня 2017, 22:20
Ось тепер нововведені статути і по УПЦ Кп вдарили. А ше й священник неоднозначний попався. Але помічаєте яка тиша у масзасобах? В УПЦ МП подібного б нікому не вибачили. |
- 17 серпня 2017, 16:33
Наработанная схема завладения имущестовом общины, преподаётся в стенах абсолютно всех без исключения духовных семинариях. Там же преподаётся и актёрское искусство как умение просить прощение |
- 17 серпня 2017, 14:32
Цікаво, як збирались докази. У незадоволених лікуванням наркоманів? Певно, немає більше чим у державі займатись правоохоронним органам. |
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