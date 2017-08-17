У Франківську громада УПЦ КП заборгувала до бюджету понад 3 млн грн пайового внеску

17 серпня 2017, 17:25 | Земельні і мaйнові проблеми | 0 |   | Код для блогу |  | 

На розгляді у Господарському суді Івано-Франківської області перебуває справа за позовом фінансового управління виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради до релігійної громади Української Православної Церкви Київського Патріархату "Всіх святих землі української" про стягнення заборгованості 3,1 млн грн.

Релігійна громада УПЦ КП "Всіх святих землі української" є замовником будівництва культової споруди "Храм" Парафіяльного управління з релігійно-просвітницьким та житлово-господарським комплексом на вул. В. Івасюка, 2 – це багатоквартирний  житловий будинок з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення.

Ще у березні цього року суд зобов’язав церкву укласти договір з виконкомом про пайову участь замовників будівництва у розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Івано-Франківська.

Відповідно до тексту договору, який затвердив суд, церква мала сплатити 3 млн. грн. у 7-денний термін з моменту реєстрації договору.

Як йдеться у повідомленні сайту Kurs.if.ua, у січні 2012 року міська рада передала релігійній громаді УПЦ "Всіх святих землі української" землю площею 1,4 га на вул. Івасюка оренду на 49 років. Оскільки церква вважається неприбутковою організацією, то й землю під будівництво отримала на пільгових умовах.

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теги до статті:УПЦ КП на Івано-Франківщині
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    Останні коментарі

    • S.Melnyk | 17 серпня 2017, 22:46

      Та вже другий тиждень про це десятки мас-медіа говорять. Просто ви далі УНІАН-релігій і СПЖ певно не читаєте.

    • Василий Петров | 17 серпня 2017, 22:42

      Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не

    • Оленка | 17 серпня 2017, 22:20

      Ось тепер нововведені статути і по УПЦ Кп вдарили. А ше й священник неоднозначний попався. Але помічаєте яка тиша у масзасобах? В УПЦ МП подібного б нікому не вибачили.

    • Василий Петров | 17 серпня 2017, 16:33

      Наработанная схема завладения имущестовом общины, преподаётся в стенах абсолютно всех без исключения духовных семинариях. Там же преподаётся и актёрское искусство как умение просить прощение

    • Оленка | 17 серпня 2017, 14:32

      Цікаво, як збирались докази. У незадоволених лікуванням наркоманів? Певно, немає більше чим у державі займатись правоохоронним органам.

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