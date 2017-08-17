У Франківську громада УПЦ КП заборгувала до бюджету понад 3 млн грн пайового внеску

На розгляді у Господарському суді Івано-Франківської області перебуває справа за позовом фінансового управління виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради до релігійної громади Української Православної Церкви Київського Патріархату "Всіх святих землі української" про стягнення заборгованості 3,1 млн грн.

Релігійна громада УПЦ КП "Всіх святих землі української" є замовником будівництва культової споруди "Храм" Парафіяльного управління з релігійно-просвітницьким та житлово-господарським комплексом на вул. В. Івасюка, 2 – це багатоквартирний житловий будинок з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення.

Ще у березні цього року суд зобов’язав церкву укласти договір з виконкомом про пайову участь замовників будівництва у розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Івано-Франківська.

Відповідно до тексту договору, який затвердив суд, церква мала сплатити 3 млн. грн. у 7-денний термін з моменту реєстрації договору.

Як йдеться у повідомленні сайту Kurs.if.ua, у січні 2012 року міська рада передала релігійній громаді УПЦ "Всіх святих землі української" землю площею 1,4 га на вул. Івасюка оренду на 49 років. Оскільки церква вважається неприбутковою організацією, то й землю під будівництво отримала на пільгових умовах.