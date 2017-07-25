УПЦ (МП) судитиметься з мером Коломиї через конфлікт навколо храму

4 серпня 2017, 09:55 | Земельні і мaйнові проблеми | 0 |   | Код для блогу |  | 

У Івано-Франківському окружному адміністративному суді 1 серпня 2017 року відкрито провадження у адміністративній справі за позовом  Релігійної організації  «Релігійна громада Української Православної Церкви  Благовіщення Пресвятої Діви Марії м. Коломия» до міського голови м. Коломиї та начальника Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області з приводу конфлікту, який виник навколо церкви Благовіщення Пресвятої Богородиці в м. Коломия.

07 червня 2017 року Коломийським міським головою прийнято Розпорядження № 206-р «Про утворення робочої групи з питань конфесійної приналежності церкви Благовіщення Пресвятої Богородиці». Рішенням робочої групи між конфесіями визначено години відправ біля храму. Одночасно начальнику Коломийського відділення поліції доручено опечатати дзвіницю церкви.

Релігійна організація «Релігійна громада Української Православної Церкви Благовіщення Пресвятої Діви Марії м. Коломия» вважає незаконним розпорядження Коломийського міського голови та рішення робочої групи.

Організація вимагає також визнати протиправними дії начальника Коломийської поліції щодо обмеження доступу релігійній громаді УПЦ (Московського Патріархату) до приміщення храму. Про це інформує газета «Галичина».

Система Orphus
теги до статті:Боротьба за храми,УПЦ (МП)
Рейтинг
0
0
0коментарів

Коментарі

додати коментар 

    Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти

    Останні новини

    Останні коментарі

    • Fr. Valerii | 2 серпня 2017, 18:13

      Сіверський Донець - ріка, Сєвєродонецьк - місто, обласний центр.

    • Ігор Мицько | 2 серпня 2017, 17:50

      Редакторуньо, Сіверський Донець - звідки "Сіверодонецьк".

    • keleynik | 2 серпня 2017, 11:56

      Артистов, выступивших в Крыму - не допускают в Украину - и совершенно правильно. А организация УПЦ МП, которая поддерживает конкретно воинские части оккупантов ещё и пользуется авторитетом в Украине

    • Ігор Мицько | 1 серпня 2017, 09:53

      Розумна пропозиція. Так само і у Львові - неучі зробили Днем міста празник Святого Юра, на честь покровителя катедрального храму львівської єпископії. У Львові празник має бути на Успення, оскількі

    • Василий Петров | 31 липня 2017, 18:24

      Как раз именно для таких бородатых дядек в рясах, желающих жить на подаяние и было сказано: Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось от себя, Матфея 18:8. Соблазняет,

    Популярні статті місяця