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УПЦ (МП) судитиметься з мером Коломиї через конфлікт навколо храму
4 серпня 2017, 09:55 | Земельні і мaйнові проблеми | 0 | | Код для блогу | |
У Івано-Франківському окружному адміністративному суді 1 серпня 2017 року відкрито провадження у адміністративній справі за позовом Релігійної організації «Релігійна громада Української Православної Церкви Благовіщення Пресвятої Діви Марії м. Коломия» до міського голови м. Коломиї та начальника Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області з приводу конфлікту, який виник навколо церкви Благовіщення Пресвятої Богородиці в м. Коломия.
07 червня 2017 року Коломийським міським головою прийнято Розпорядження № 206-р «Про утворення робочої групи з питань конфесійної приналежності церкви Благовіщення Пресвятої Богородиці». Рішенням робочої групи між конфесіями визначено години відправ біля храму. Одночасно начальнику Коломийського відділення поліції доручено опечатати дзвіницю церкви.
Релігійна організація «Релігійна громада Української Православної Церкви Благовіщення Пресвятої Діви Марії м. Коломия» вважає незаконним розпорядження Коломийського міського голови та рішення робочої групи.
Організація вимагає також визнати протиправними дії начальника Коломийської поліції щодо обмеження доступу релігійній громаді УПЦ (Московського Патріархату) до приміщення храму. Про це інформує газета «Галичина».
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