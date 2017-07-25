Громади УПЦ КП та УПЦ (МП) поділили церковний будинок на Тернопільщині

3 серпня 2017, 15:33 | Земельні і мaйнові проблеми | 0 |   | Код для блогу |  | 

Пізно ввечері 27 липня прихильники УПЦ Київського Патріархату спробували проникнути у приміщення церковного будинку при спірному храмі в селі Котюжини на Тернопільщині. У храмі здійснює богослужіння громада УПЦ (МП), повідомляє "Релігія в Україні" з посиланням на сайт УПЦ.

 «Близько 21 години, озброївшись болгаркою та іншими підручними засобами, представники «УПЦ КП» вирішили проникнути в церковну хату, в якій я прописаний. Вони викликали свою поліцію під приводом того, що хтось буцімто знаходиться в будівлі. Потім вони сказали, що хотіли перевірити показання лічильників. Їх помітила сусідка, яка зателефонувала мені, а я через 102 викликав інший наряд поліції, повідомивши що їхні працівники допомагають незаконно проникнути у приміщення, — розповів настоятель церкви первомученика Стефана УПЦ (МП) протоієрей Олександр Кантицький. — Прибувши на місце, правоохоронці попередили зловмисників, що за їхні дії передбачена кримінальна відповідальність й перешкодили зламу».

Будинок вирішили опечатати до 17:00 наступного дня. Тим самим було зірвано святкове богослужіння громади УПЦ (МП) з нагоди Дня хрещення Русі.

За словами о. Олександра Кантицького, однією з двох вимог, які висунули йому наступного дня прихильники УПЦ КП, було відізвати усі позови з суду. В результаті переговорів громада УПЦ (МП) погодилася поділити будинок на дві частини. Клірику УПЦ КП запропонували віддати кімнату і кухню, де він міг би ночувати. За собою залишили місце для звершення богослужінь.

«Проте їх така пропозиція не задовольняє. Вони хочуть, щоб я виписався з будинку, тоді вони заключать договір про те, що релігійна громада УПЦ може далі безперешкодно служити в будинку. Зрозуміло, що цей договір жодної юридичної сили не матиме. Вони просто хочуть нас «вижити»», — зазначив священик УПЦ (МП).
Наразі в різних судових інстанціях триває розгляд справи щодо володіння храмом в Котюжинах.

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теги до статті:Конфлікт між УПЦ (МП) та УПЦ КП,УПЦ (МП),УПЦ КП
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