Громада, яка перейшла до УПЦ КП, просить священика звільнити церковний будинок

Верховний Суд України не прийняв до розгляду прохання священика села Угринів Горохівського району протоєрея Ростислава Сапожника.

Священик просив переглянути судові рішення за позовом УПЦ КП про виселення його та його дружини з церковного будинку. Про це повідомляють Волинські новини.

Нагадаємо, в Угринові храм УПЦ (МП) перейшов у лоно Київського Патріархату більше двох років тому - люди кажуть, що такий важливий крок зробили, проаналізувавши криваві події на сході України. Мовляв, чи не повертається частина пожертвуваних у московську скарбницю коштів смертоносною зброєю проти їхніх синів?

«Їх через що не хочемо - через те що ми маємо батюшку другого свого, і ми ходимо до церкви. В нас церква. Хочемо щоб в нас був київський патріархат, отаке ми хочемо», - озвучує позицію громади села Угринів місцева мешканка Євгенія для podrobnosti.ua.

Сім’я священика МП, який залишився без церкви, і далі продовжувала проживати в церковному будинку, де до цього мешкала 15 років.

Локачинський районний суд 5 квітня 2016 року своїм рішенням постановив виселити сім’ю священика УПЦ МП з цього приміщення, після чого священик шляхом подання апеляцій та прохань намагається втримати за собою церковний будинок, де, до слова, проживає і досі. Адже, переконує, іншого житла не має.

30 серпня 2016 року колегія суддів Волинського апеляційного суду залишила без змін рішення Локачинського районного суду від 5 квітня про виселення сім’ї священика УПЦ МП в селі Угринів Горохівського району Волинської області.

У травні 2017 року священнослужитель подав заяву До верховного Суду – аби переглянути рішення Локачинського райсуду від 5 квітня 2016 року. Верховний Суд остаточно відмовився переглянути рішення Локачинського райсуду від 5 квітня 2016 року, яке до цього залишив у силі і Апеляційний суд Волинської області.