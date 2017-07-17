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За приміщення садочка, який орендує УПЦ (МП), міськрада Івано-Франківська боротиметься і далі
19 липня 2017, 14:50 | Земельні і мaйнові проблеми | 0 | | Код для блогу | |
За приміщення садочка, який орендує УПЦ (МП), міськрада Івано-Франківська боротиметься і далі. У цьому запевняють в Івано-Франківській міській раді.
«Оскільки приміщення перебуває в оренді, а оренда – це тимчасове користування, - пояснює директор Департаменту правової політики Івано-Франківського міськвиконкому Надія Кедик. – Отже, ми маємо право розірвати договір оренди. Єдине – для цього потрібні відповідні підстави. На цьому і наполягатимемо далі».
Спір навколо приміщення садочка, що в центрі Івано-Франківська, триває вже протягом декількох років. Процедуру з поверненням його у власність громади міста розпочав ще попередній міський голова Віктор Анушкевичус. Але в УПЦ (МП) утримували його завдяки судовим рішенням, зокрема господарського суду Івано-Франківської області.
Теперішній мер Руслан Марцінків і міськвиконком продовжили боротьбу за повернення приміщення садочка місту.
«У 2016 році виконавчий комітет міськради подав позовну заяву про розірвання договору оренди, – розповідає Надія Кедик. – Причини – не виконання його умов УПЦ (МП). А саме – об’єкт оренди не був застрахований і не було укладено договору оренди земельної ділянки. Перша інстанція нам відмовила у задоволенні позову, однак Львівський апеляційний господарський суд прийняв рішення, яким задовольнив нашу позовну заяву і розірвав договір. Отже, згідно з чинним законодавством, ми направили листа щодо звільнення орендарем приміщення у двадцятиденний термін. Приміщення звільнити не погодилися і тому виконком подав інший позов уже про звільнення приміщень у листопаді 2016 року. Однак, одночасно з ним, Церква подала касаційну заяву».
Отже, про звільнення приміщень садочка було прийняте судове рішення у січні 2017 року, а в лютому 2017 року Вищий господарський суд виносить рішення, яким скасовує рішення Львівського апеляційного господарського суду і залишає в силі рішення Івано-Франківського господарського суду, який раніше залишав приміщення садочка Церкві.
«Ми намагалися звертатися у Верховний суд з оскарженням рішення Вищого господарського суду, але нам відмовили у допуску, – каже Надія Кедик. – Хоча ми вважаємо, що мали підстави, знайшли схожі рішення. Все-таки знайдемо підстави, які нададуть можливість повернути приміщення садочка, яке є у власності територіальної громади, але в оренді УПЦ (МП)».
Найбільша проблема з розірванням договору оренди полягає в тому, що у ньому не вказано дати закінчення. А обумовлено, що його розірвуть лише до початку нового будівництва на місці садочка.
Яких ще кроків вживатимуть у міськвиконкомі допоки не озвучують, аби запобігти перешкодам з боку УПЦ (МП). Але спір, як стверджують у міськвиконкомі – не завершений. Про це РІСУ повідомила Наталя Палій.
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