У Львові стартував семінар ОБСЄ по міжконфесійному діалогу

19 липня 2017, 13:00 | Земельні і мaйнові проблеми | 0 |   | Код для блогу |  | 

У Львові розпочався тижневий семінар з врегулювання мирних взаємовідносин релігійних громад та міжконфесійному діалогу. Ініціатором проекту стала місія ОБСЄ в Україні, яка вже понад два роки відстежує ситуацію в областях,  де розгораються вогнища міжконфесійних суперечок.

Як повідомляє офіційний сайт рівненської єпархії УПЦ (МП), до співпраці та обговорення співробітники ОБСЄ з різних країн світу запросили представників релігійних громад УПЦ та УПЦ КП з Рівненщини та Тернопільщини.

Програмою семінару передбачено огляд національного законодавства з питань релігії та віросповідання, налагодження міжконфесійного діалогу, практичні поради щодо судової практики та юриспруденції.

Триватиме захід майже тиждень, за цей час учасники матимуть змогу слухати лекції та поради від фахівців із Шотландії, Польщі, Італії, США, обговорювати та дискутувати в рамках заданих тем.

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теги до статті:Земельно-майнові конфлікти,ОБСЄ
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