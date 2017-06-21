Частина парафіян “опечатаної” коломийської церкви хоче вийти з Московського Патріархату

Вийти з-під юрисдикції Московського Патріархату і перейти у підпорядкування Київського. З такою пропозицією виступила частина релігійної громади Церкви Благовіщення Пресвятої Богородиці. З цього приводу на території храму провели збори.

Прихильники переходу створили ініціативну групу, яку очолив коломиянин Микола Реп’ях. Зібрали 117 підписів за таку пропозицію.

Тепер готують звернення та відповідні документи до церковного керівництва і влади. Щоправда, інша частина парафіян з цим категорично не погоджується, збори ці люди називають нелегітимними, а церкву хочуть залишити у Московському Патріархаті, інформують Вікна.

Аби все було офіційно, прихильники переходу обрали голову та секретаря, рішення приймали голосуванням, а результат записували в протокол. Обговорювали пропозицію досить емоційно та довго, адже інша частина цієї релігійної громади категорично проти переходу, збори вважають нелегітимними, а підписи — зібрані неправдиво.

Однак спільної думки дійти не вдалося, кожен залишався при своїх інтересах, спілкування відбувалося на підвищених тонах, люди зривалися на викрики та звинувачення. Голосування голова все ж таки провів. Тепер учасники зборів готують звернення до владики Коломийського І Косівського Юліана з проханням прийняти їх у Київський Патріархат, а ще документи спрямовують до влади, зокрема в область для розгляду в управлінні культури, релігії і національностей.

Нагадаємо, 5 червня під тиском громадськості в Коломиї зачинили і опечатали унікальну пам'ятку дерев'яної архітектури – церкву Благовіщення Пресвятої Богородиці, яка перебуває в користуванні релігійної громади УПЦ (Московського Патріархату).

Московський Патріархат зазначає, що ситуація з Благовіщенським храмом в Коломиї може спровокувати дзеркальні дії щодо греко-католицьких храмів в інших регіонах України.

На цей час біля Благовіщенської церкви цілодобово чергує поліція.