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В УПЦ (МП) погрожують греко-католикам дзеркальною відповіддю за храм у Коломиї
8 червня 2017, 12:22 | Земельні і мaйнові проблеми | 0 | | Код для блогу | |
В УПЦ (МП) запевняють, що вони користуються храмом Благовіщення Пресвятої Богородиці в м. Коломиї Івано-Франківської області на законних підставах. Про це йдеться у заяві Відділу зовнішніх церковних зв’язків УПЦ (МП).
Нагадаємо, між представниками УГКЦ та УПЦ (МП) 4 червня виник конфлікт щодо конфесійної приналежності Благовіщенського собору. Після інциденту храм опечатали.
Ззідно із версією УПЦ (МП), священики УГКЦ зі своїми вірянами нібито увійшли до сбору і відправили там Літургію. З того часу храм зачинили і православні не мають, де молитися. Окрім того, на адресу настоятеля собору та мирян УПЦ (МП) лунають погрози.
Автори заяви також кажуть, що заклики греко-католиків до відновлення історичної справедливості є недоречними. Бо ситуація з Благовіщенським храмом в Коломиї може спровокувати дзеркальні дії щодо храмів УГКЦ в інших регіонах України.
«Закликаємо провід УГКЦ, а також керівництво Коломийсько-Чернівецької єпархії, спокійно і виважено, в дусі християнської любові та поваги до релігійних переконань інших людей, з усвідомленням всієї повноти відповідальності, підійти до вирішення цього питання», - йдеться у заяві.
Як відомо, 6 червня Коломийсько-Чернівецька єпархія УГКЦ повідомила, що не має наміру відмовлятися від історичного храму УГКЦ Благовіщення Пресвятої Богородиці, який розташований на кладовищі «Монастирок» в Коломиї, і перебуває у тимчасовому користуванні УПЦ (МП).
Громада УПЦ (МП) у цьому храмі перебувала з доброї волі греко-католицької громади Коломиї, молилася, допоки не збудує свого храму. Це було «жестом братньої любові й порозуміння» і щодо цього попередньо між двома громадами були досягнуті домовленості.
Нині православна громада збудувала свій храм, в якому відбуваються Богослужіння. Тому греко-католики вже довший час чекають на виконання раніше даних обіцянок.
«Ми закликаємо всіх до спокійного і справедливого вирішення цього питання», – зазначають в УГКЦ.
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