У Житомирі протестували проти виділення землі УПЦ (МП)

Депутати Житомирської обласної ради під час сесії 25 травня проголосували за виділення земельної ділянку (30 га) в Малинському районі УПЦ (МП). Це рішення викликало протест з боку патріотичних організацій міста, учасників АТО. 7 червня, як інформує 1 ZT. UA в центрі Житомира вони провели пікет.

Протестувальники заявили що акція попереджувальна і наступного разу, якщо рішення не скасують, до неї долучаться і селяни.

«На сесії обласної ради розглядали питання про землю для УПЦ (МП). Рішення підтримали лише 31 депутат і цих голосів не вистачило. Втім, після перерви вони зібралися знов і поставили питання на голосування повторно й отримали 33 голоси «за». Розуміємо, що якби це питання підтримали екс-регіонали, прислужники минулої влади, так ні – ці два голоси дали депутати від фракції «Солідарність». Ніхто не питав у людей їх думку, просто вирішили і поставили перед фактом. Відомо, що іншим рішенням готуються виділити ще 150 га для УПЦ (МП)», - пояснюють учасники акції під Житомирською ОДА.

Такі рішення протестувальники називають провокаційними. Вони хочуть, щоби питання виділення земельної ділянки Московському Патріархату депутати повторно підняли на наступній сесії, і щоби депутати пояснили, що змусило їх за сорок хвилин змінити своє рішення.

Також обіцяють, що на сесію приїдуть представники громади села Чоповичі Малинського району, які на сході села оголосили, що виступають проти виділення землі на своїй території для УПЦ (МП).