Греко-католики Вишневого змушені молитися просто неба у парку

30 травня 2017, 10:51 | Земельні і мaйнові проблеми | 0 |   | Код для блогу |  | 

У Вишневому на Київщині українські греко-католики проводять Богослужіння просто неба у міському парку, бо не свого храму їм не дають збудувати. Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.

За дев'ять років існування громади св.. Анни в місті не знайшлося навіть маленького клаптика землі, де б греко-католики могли звести власний храм. Громада УГКЦ відтак молилася у актовому залі, коли зал зачинили на ремонт вони змушені були розпочати молитву в парку.

«І нам відкрилися двері цілого світу під куполом неба Вишневого...», - так описує ситуацію, яка склалася з громадою УГКЦ Святої Анни у м. Вишневому на Київщині о. Володимир Мальчин на своїй сторінці у Фейсбуку.

«"Не можемо жити без неділі!" – заявляли християни перших століть і радше йшли на мученицьку смерть, ніж погоджувалися під тиском поган працювати в неділю. Ми теж не можемо жити без Літургії, тому готові служити навіть у непристосованих умовах, щоб належно відсвяткувати день Господній», − зазначає о. Володимир.

Він висловив надію, що найближча сесія міської ради розгляне позитивно їхнє звернення про виділення всього п'ять соток землі для будівництва храму − так як це було зроблено для інших конфесій міста (в набагато більших обсягах) і так як це гарантує Конституція України.

«Просимо громадських активістів м. Вишневе та Києво-Святошинського р-ну підтримати наше прагнення. Звертаємося до органів влади різних рівнів (Олександра Горгана, Мирослава Смірнова, Олександра Тигова) проконтролювати хід цієї справи. Закликаємо всіх наших вірян до усильної молитви в нашому наміренні, адже храм Божий − це не зона відпочинку чи комфортного проживання, а місце, де небо прихиляється до землі, де зцілюються людські душі, де людина відновлює втрачений образ Божий і стає справжньою Людиною», − читаємо у повідомленні.

 

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теги до статті:Земельно-майнові конфлікти,УГКЦ
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Останні коментарі

  • Leonid Tonkovyd | 19 травня 2017, 21:06

    Бо ще той день не настав.

  • світлана | 19 травня 2017, 15:50

    Бог-це льбовь.А у ваших коментаріях тільки політика.

  • Blacky Kamienczanka | 19 травня 2017, 08:44

    Неймовірно маніпулятивна стаття. Де починається з підміни назви "ЧервоноГОРОД замість Червоногруду) -і закінчується вибіленням церкви, котра в урочищі відверто зайва і котра повела себе

  • Окк | 18 травня 2017, 12:30

    Не тобі фсбешнику судити тих, хто відстоює українську церкву. Що тобі не сподобалось найбільше у коментарі Георгий Ткач? -- слова " Московское православие находится в заложниках преступной

  • Лада | 17 травня 2017, 22:37

    Ти б спочатку мову вивчив би, чи слабО? Це ж головна зброя руського миру, не чув? Пішов, так іди, перебудовуйся, москалику, може тобі премію дадуть за "усєрдіє".

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