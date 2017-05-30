Греко-католики Вишневого змушені молитися просто неба у парку

У Вишневому на Київщині українські греко-католики проводять Богослужіння просто неба у міському парку, бо не свого храму їм не дають збудувати. Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.

За дев'ять років існування громади св.. Анни в місті не знайшлося навіть маленького клаптика землі, де б греко-католики могли звести власний храм. Громада УГКЦ відтак молилася у актовому залі, коли зал зачинили на ремонт вони змушені були розпочати молитву в парку.

«І нам відкрилися двері цілого світу під куполом неба Вишневого...», - так описує ситуацію, яка склалася з громадою УГКЦ Святої Анни у м. Вишневому на Київщині о. Володимир Мальчин на своїй сторінці у Фейсбуку.

«"Не можемо жити без неділі!" – заявляли християни перших століть і радше йшли на мученицьку смерть, ніж погоджувалися під тиском поган працювати в неділю. Ми теж не можемо жити без Літургії, тому готові служити навіть у непристосованих умовах, щоб належно відсвяткувати день Господній», − зазначає о. Володимир.

Він висловив надію, що найближча сесія міської ради розгляне позитивно їхнє звернення про виділення всього п'ять соток землі для будівництва храму − так як це було зроблено для інших конфесій міста (в набагато більших обсягах) і так як це гарантує Конституція України.

«Просимо громадських активістів м. Вишневе та Києво-Святошинського р-ну підтримати наше прагнення. Звертаємося до органів влади різних рівнів (Олександра Горгана, Мирослава Смірнова, Олександра Тигова) проконтролювати хід цієї справи. Закликаємо всіх наших вірян до усильної молитви в нашому наміренні, адже храм Божий − це не зона відпочинку чи комфортного проживання, а місце, де небо прихиляється до землі, де зцілюються людські душі, де людина відновлює втрачений образ Божий і стає справжньою Людиною», − читаємо у повідомленні.