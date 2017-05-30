- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
Греко-католики Вишневого змушені молитися просто неба у парку
30 травня 2017, 10:51 | Земельні і мaйнові проблеми | 0 | | Код для блогу | |
У Вишневому на Київщині українські греко-католики проводять Богослужіння просто неба у міському парку, бо не свого храму їм не дають збудувати. Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.
За дев'ять років існування громади св.. Анни в місті не знайшлося навіть маленького клаптика землі, де б греко-католики могли звести власний храм. Громада УГКЦ відтак молилася у актовому залі, коли зал зачинили на ремонт вони змушені були розпочати молитву в парку.
«І нам відкрилися двері цілого світу під куполом неба Вишневого...», - так описує ситуацію, яка склалася з громадою УГКЦ Святої Анни у м. Вишневому на Київщині о. Володимир Мальчин на своїй сторінці у Фейсбуку.
«"Не можемо жити без неділі!" – заявляли християни перших століть і радше йшли на мученицьку смерть, ніж погоджувалися під тиском поган працювати в неділю. Ми теж не можемо жити без Літургії, тому готові служити навіть у непристосованих умовах, щоб належно відсвяткувати день Господній», − зазначає о. Володимир.
Він висловив надію, що найближча сесія міської ради розгляне позитивно їхнє звернення про виділення всього п'ять соток землі для будівництва храму − так як це було зроблено для інших конфесій міста (в набагато більших обсягах) і так як це гарантує Конституція України.
«Просимо громадських активістів м. Вишневе та Києво-Святошинського р-ну підтримати наше прагнення. Звертаємося до органів влади різних рівнів (Олександра Горгана, Мирослава Смірнова, Олександра Тигова) проконтролювати хід цієї справи. Закликаємо всіх наших вірян до усильної молитви в нашому наміренні, адже храм Божий − це не зона відпочинку чи комфортного проживання, а місце, де небо прихиляється до землі, де зцілюються людські душі, де людина відновлює втрачений образ Божий і стає справжньою Людиною», − читаємо у повідомленні.
Рейтинг
1
0
Останні новини
Кабмін доручив спростити реєстрацію релігійних організацій | 30 травня 2017, 14:38 | Державно-конфесійні стосунки
Понад 1000 паломників у Снятині молилися до блаженної Марти Вєцкої | 30 травня 2017, 11:25 | Релігійні церемонії та паломництво
Буковинський молодіжний етнодуховний фестиваль «Обнова-фест» запрошує молодь до Чернівців | 30 травня 2017, 10:57 | Діти, молодь і релігія
Греко-католики Вишневого змушені молитися просто неба у парку | 30 травня 2017, 10:51 | Земельні і мaйнові проблеми
Єпископ Широкорадюк (РКЦ): весь народ не відповідає за чиїсь окремі злочини | 30 травня 2017, 10:42 | Релігія і політика
Останні коментарі
Бо ще той день не настав.
Бог-це льбовь.А у ваших коментаріях тільки політика.
Неймовірно маніпулятивна стаття. Де починається з підміни назви "ЧервоноГОРОД замість Червоногруду) -і закінчується вибіленням церкви, котра в урочищі відверто зайва і котра повела себе
Не тобі фсбешнику судити тих, хто відстоює українську церкву. Що тобі не сподобалось найбільше у коментарі Георгий Ткач? -- слова " Московское православие находится в заложниках преступной
Ти б спочатку мову вивчив би, чи слабО? Це ж головна зброя руського миру, не чув? Пішов, так іди, перебудовуйся, москалику, може тобі премію дадуть за "усєрдіє".