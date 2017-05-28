Луцьке видавництво та єпархія УПЦ КП воюють за приміщення

У Луцьку вихованці Волинської духовної семінарії УПЦ КП намагалися виселити з приміщення працівників видавництва "Ініціал", яке розташоване поруч із собором. Уранці 26 травня вони увірвалися до видавництва та стали виносити з кабінету усі речі. Непрохані гості посилались на розпорядження митрополита Михаїла (Зінкевича).

Як повідомляє ВолигньРоst, працівники видавництва викликали поліцію, бо вважають дії семінаристів, рейдерським захопленням.

Директор “Ініціалу” Віктор Федосюк зазначає, що це приміщення вони займають вже 25 років.

“Без попередження прийшли студенти-семінаристи, яких послав митрополит Михаїл, почали виламувати двері й виносити речі на вулицю. На той момент присутні працівники. Нам сказали, що нас викидають, бо ми боремося з українською церквою. Це, до речі, відкрита брехня. Ми це приміщення свого часу відвоювали у Московського патріархату”, - пояснює Віктор Федосюк.

Площа кімнати, за яку іде “війна” між “Ініціалом” та Волинською єпархією УПЦ КП, - 80 метрів квадратних.

Раніше “Ініціал” займав 300 метрів квадратних, але звільнив більшість кімнат. Товариство не платить за оренду, натомість оплачує комунальні послуги (світло і воду) за монастир, який поруч. Згідно з договором про співпрацю “Ініціал” також видавав єпархіальну газету.

“Ще митрополит Яків нам дав це приміщення з умовою, що ми його відремонтуємо. Ми вставляли вікна, робили підлогу, стелю... Тут була руїна. Але тут прийшла нова влада і заявляє, що обіцянки, дані попередниками, нічого не варті”, - зазначає директор видавництва.

У єпархії інцидент пояснили.

“Сьогодні, 26 травня, у нас відбулося розширення площ монастиря Святителя Василія Великого, який розташований у будівлі на проспекті Волі, 2. Власне кажучи, те, що монастир потребує збільшення площі, давно відомо. Ще у 2016-му році монастир повідомляв про це ТзОВ “Ініціал”, який перебуває в одній із кімнат”, - розповів керівник інформаційно-видавничого центру єпархії о. Віталій Собко.

За його словами, у єпархії неодноразово просили про те, щоб товариство забрало свої речі. Та вони жодних дій не робили.

“Оскільки користувачем цього приміщення є Волинська єпархія, а власник добровільно не забирає речей, які зберігаються у цій кімнаті, було прийнято рішення винести їх самостійно. На жаль, завершення співпраці у нас складається у не зовсім такому благообразному вигляді, як би хотілося”, - наголошує Віталій Собко.

Будівля, в якій розташований монастир, перебуває на балансі єпархії ще з початку 90-х років. Вона потребує ремонту. Для цього є всі необхідні дозволи.