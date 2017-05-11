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Греко-католики Одеси, не дочекавшись від влади землі під храм, пішли іншим шляхом
11 травня 2017, 10:03 | Земельні і мaйнові проблеми | 0 | | Код для блогу | |
Одеські греко-католики, які багато років марно просять муніципалітет виділити їм землю для будівництва повноцінного храму, пішли іншим шляхом.
Як розповіли «Думській» в громаді, півтора роки тому, зібравши кошти благодійних організацій, української діаспори за кордоном і віруючих одеситів, УГКЦ купила на розі Кишинівської і проспекту Добровольського старий магазин будматеріалів.
Зараз його перебудовують в культову споруду. На будівлю вже поставили бані з хрестом. Освячення храму Вознесіння Господнього заплановано на 21 травня.
Нагадаємо, раніше в інтерв'ю «Думській» Предстоятель Греко-Католицької Церкви Патріарх Святослав (Шевчук) назвав одеську громаду УГКЦ найдискримінованішою в Україні.
«Ми досі не можемо домогтися права мати власний храм, - заявив він. - Ви бачили наш кафедральний собор - це маленьке напівпідвальне приміщення. За всі роки існування спочатку Одесько-Кримського, потім Одеського екзархату ніяких зрушень не відбулося. Тому я думаю, що ситуація з греко-католиками в Одесі - це лакмусовий папірець, індикатор того, наскільки Одеса може називатися «порто-франко» і вважати себе дійсно відкритим містом. Ця відкритість означає, в першу чергу, ментальну відкритість і свободу від упередженості щодо тих чи інших релігій, організацій або Церков».
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Греко-католики Одеси, не дочекавшись від влади землі під храм, пішли іншим шляхом | 11 травня 2017, 10:03 | Земельні і мaйнові проблеми
Останні коментарі
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"Сім верст до небес- та все лісом".
Vadim Petrov: Беркут добивав людей, котрі стучалися в двері. Я це бачив і був присутній. - По-видимому - в форме беркута? Многие нашли убежище в монастыре - это факт.
А москвославна гнилота на чолі з Гундяєм не освячує зброю нашого ворога?
100% з Вами згоден. В документальному фільмі Розкол все чітко показано. Крім того, Римо-католики, Греко-католики моляться за мир. Папа Римський надає благодійну допомогу. А ця гнилота Філарет,