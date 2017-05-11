Греко-католики Одеси, не дочекавшись від влади землі під храм, пішли іншим шляхом

Одеські греко-католики, які багато років марно просять муніципалітет виділити їм землю для будівництва повноцінного храму, пішли іншим шляхом.

Як розповіли «Думській» в громаді, півтора роки тому, зібравши кошти благодійних організацій, української діаспори за кордоном і віруючих одеситів, УГКЦ купила на розі Кишинівської і проспекту Добровольського старий магазин будматеріалів.

Зараз його перебудовують в культову споруду. На будівлю вже поставили бані з хрестом. Освячення храму Вознесіння Господнього заплановано на 21 травня.

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю «Думській» Предстоятель Греко-Католицької Церкви Патріарх Святослав (Шевчук) назвав одеську громаду УГКЦ найдискримінованішою в Україні.

«Ми досі не можемо домогтися права мати власний храм, - заявив він. - Ви бачили наш кафедральний собор - це маленьке напівпідвальне приміщення. За всі роки існування спочатку Одесько-Кримського, потім Одеського екзархату ніяких зрушень не відбулося. Тому я думаю, що ситуація з греко-католиками в Одесі - це лакмусовий папірець, індикатор того, наскільки Одеса може називатися «порто-франко» і вважати себе дійсно відкритим містом. Ця відкритість означає, в першу чергу, ментальну відкритість і свободу від упередженості щодо тих чи інших релігій, організацій або Церков».