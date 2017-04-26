Влада Івано-Франківська не віддає приміщення колишнього дитячого садка УПЦ (МП)

Спір за приміщення між Івано-Франківською міською владою та Івано-Франківською єпархією УПЦ (МП) триває вже протягом не одного року. У 2015 році представники УПЦ (МП) навіть погрожували піддати анафемі мера.

Суди різних інстанцій займалися вирішенням спору і, як нещодавно повідомляла РІСУ, з посиланням на Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ (МП), Вищий господарський суд України 6 лютого 2017 року задовольнив касаційну скаргу Івано-Франківської єпархії УПЦ (МП).

Суд скасував постанову Львівського апеляційного господарського суду від 02.11.2016 року, залишивши в силі рішення Господарського суду Івано-Франківської області від 02.08.16 року у справі 909/932/15, яким було відмовлено в позові виконкому Івано-Франківської міської ради про розірвання договору оренди приміщення храму по вул. Чорновола, 6 з Івано-Франківською єпархією УПЦ (МП).

Приміщення дитсадочка єпархія винаймає з 2006 року. Станом на 2016 рік ціна оренди становила 538 грн на рік.

Згідно з договором, між містом та єпархією, дія оренди мала б припинитися, коли єпархія побудує поруч нову церкву, проте будівництво досі не розпочате.

Мерія також надала Івано-Франківській єпархії УПЦ (МП) окрему ділянку для будівництва церкви по вул. Довженка, 2. Але і після її спорудження УПЦ (МП) приміщення дитячого садка не звільнила.

2 листопада 2016 року Львівський апеляційний господарський суд виніс рішення, яким задовольнив позовні вимоги виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради у справі про розірвання договору оренди приміщення храму по вул. Чорновола, 6 з Івано-Франківською єпархією УПЦ (МП).

Разом із тим юридичний відділ Івано-Франківської єпархії підготував касаційну скаргу та відповідні звернення у міжнародні правозахисні організації, а також до Помісних Православних Церков, з якими УПЦ (МП) перебуває у канонічному єднанні.

Але все на так просто. «У 1991 році релігійній громаді УПЦ (МП) передали приміщення колишнього дитячого садочка, згідно відповідних договорів, терміни яких продовжувалися, бо на той час вона залишилася без культового приміщення, – розповідає начальник відділу у справах національностей, релігій і охорони культурної спадщини Івано-Франківської облдержадміністрації Тетяна Лапка. –Далі громада звернулися до влади міста щодо виділення земельної ділянки для будівництва храму. Отже її виділили в на вулиці Довженка в Івано-Франківську. Там зараз і є храм. Оскільки, починаючи з 2010 року зареєструвалося ще три релігійні громади УПЦ (МП), вони доводять, що одного храму їм мало. Тому і захотіли залишити за собою приміщення колишнього дитячого садка на вулиці Чорновола в обласному центрі. Але у міської влади щодо цього інші плани».

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків заявляє, що садочок так легко не віддадуть, тому судові процеси, насправді продовжуються. «Є три лінії судів – один ми програли, але є ще два у Львові, – каже мер. – Є колізії, зокрема, з земельною ділянкою. Тому ми далі судимося. Справ зараз на розгляді в Львівському Апеляційному суді».