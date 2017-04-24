В УПЦ (МП) придумали, як залишити громаду без майна у разі зміни конфесії

Із допомогою звичайних церковних статутів в українських громад можуть забрати їхнє майно, а також позбавити будь-якої можливості впливати на порядки у своїй церкві. Самі віряни нічого не знають про нові документи, які масово затверджують церковники.

В Україні налічується більше 34 тисяч релігійних громад усіх конфесій. Усі вони мають надати на перереєстрацію власні статути. Зокрема, більше 12 тисяч громад Московського Патріархату. При цьому рутинна процeдура раптом отримала несподіваний поворот: у поданих Московським Патріархатом до обласних адміністрацій документах з'явилися нові і дуже специфічні пункти, які повністю руйнують українську структуру церкви, перетворюючи її на дзеркальне відображення Російської Православної Церкви. Таким чином, фактично позбавляючи храмів своїх парафіян.

Для аналізу взявся примірник нової редакції статуту громади УПЦ (МП) села Адамівка Рівненської області. Введені пункти з одного боку свідчать про те, що усе майно, включаючи храми, нібито лишається у власності громад, проте розпоряджатися ними вони не мають права, адже будь-які дії з відчуження мають візуватися єпархією.

"Парафія визнає виключне право за Управлінням Сарненської єпархії УПЦ розпоряджатись культовими будівлями та майном, яке належить Управлінню Сарненської єпархії УПЦ на праві власноті, та перебуває на балансі або у користуванні парафії, – йдеться у документі. – Відчуження нерухомого майна парафії здійснюється виключно з письмової згоди та благословення єпархіального архиєрея керуючого Сарненською єпархією УПЦ".

На думку рєлігієзнавця Сергія Здіорука, єдине пояснення новації – боротьба проти виходу громад з УПЦ (МП). "Вони стараються такими незаконними засобами утримати людей. Ніби куди вони підуть, якщо храм у нас? Це однозначно загроза громадській, національній безпеці. Вони забирають майно, цінності, кошти", – повідомив Здіорук.

Забираючи право розпоряджатися храмом, люди в Адамівці ще й позбавляються права на власну думку і власний вибір, де молитися. За вихід з УПЦ (МП) і перехід в іншу юрисдикцію мають проголосувати 100% парафіяльної ради. Тобто, своє "за" або "проти" має сказати і той священик, якого призначило і може щомиті відкликати керівництво Московського Патріархату. Як він проголосує – питання риторичне. "Це боротьба з переходами, це боротьба за своє впливове положення. Вони не хочуть втрачати цей стан. Більше того, якщо вони втратять – то їхні патрони з Москви – посунуть їх", – додає релігієзнавець.

Але це статут лише однієї громади – села Адамівка. У Рівненській обласній адміністрації, куди стікаються документи усіх релігійних громад області, розповіли, що усі подані статути з області є однаковими і 96 уже зареєстровані. Ще більше 500 статутів на черзі. Заступник голови ОДА виправдовується і говорить, що, коли побачили ці нововведення, одразу написали застереження.

Іншими словами – обласна адміністрація визнає протизаконність цих пунктів, але замість відмовити реєструє, перекладаючи відповідальність з себе на суди.

Керівник Департаменту релігії Міністерства культури Іван Папаяні продемонстрував, що всі отримані з Тернопільської, Черкаської і Житомирської областей написані під копірку.

Наразі відомо - такі статути хочуть зареєструвати ще в Київській, Закарпатській та Львівській областях, там, де у Московського Патріархату найбільш гостра ситуація з втечею вірян. Деякі очільники УПЦ МП повідомили, що типовий статут для громад пишеться в Києві, далі його надсилають в єпархії, і одразу несуть на реєстрацію в обладміністрації без жодного обговорення в громадах. Про це інформує ТСН.