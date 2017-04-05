У Луцьку протестують проти надання УПЦ КП пів гектара зеленої зони, де зведуть храм та багатоповерхівки з гаражами

У Луцьку виступають проти надання Волинській єпархії УПЦ КП пів гектара зеленої зони – земельної ділянки у центрі міста на схилах скверу, що виходить на вулицю Глушець. На цьому місці планують звести храм, два п’ятнадцятиповерхових будинки та низку допоміжних будівель. 7 квітня у місті на сайті Єдиної системи місцевих петицій розпочався збір підписів проти будівництва та винищення дерев. Про це повідомляє V24.

«Громадяни міста, у тому числі представники фахового експертного середовища глибоко стурбовані протиправними, нерозсудливими, що мають виразні корупційні ознаки рішеннями окремих суб’єктів публічної служби про санкціонування приватної забудови зелених зон міста, археологічних пам’яток, що належать громаді і є у загальному користуванні. Зокрема, про надання юридичній особі - Волинській єпархії УПЦ КП пів гектара зеленої зони – земельної ділянки, яка знаходиться у центрі міста Луцька навпроти 4 гімназії на схилах скверу, що виходить на вулицю Глушець біля входу у парк ім. Лесі Українки - для забудови церкви ікони Холмської Богоматері та разом із нею … двох п’ятнадцятиповерхових будинків і низки допоміжних будівель, гаражів тощо», - написала Людмила Гуріна автор петиції.

Вона зазначила, що представники єпархії запевнили, що будівлі зводяться «для розрахунку зі спонсорами будівництва церкви».

«Про це вони безсоромно заявили під час містобудівної ради представників громадськості та фахового експертного середовища від 11 листопада 2016 року, якими ухвалено резолюцію про неприпустимість багатоповерхового будівництва на схилах скверу, що, окрім іншого, загрожує безпеці як 84 сім’ям існуючого чорнадцятиповерхового будинку», - йдеться у петиції.

Автор також додала:

«Ігноруючи Закон, зацікавлені бізнесмени, в т.ч. у рясах, продовжують пропихати означений проект, що, за висновками спеціалістів, не відповідає Генплану, державним будівельним нормам, зонуванню, інтересам громади та здоровому глузду. Напередодні Великодніх свят організованою групою осіб під керівництвом Михаїла Онищука самоправно, всупереч Закону, під приводом «прибирання», знищено зелені насадження (дерева та чагарники), що росли на схилі біля чотирнадцятиповерхового будинку №22 на Волі, чим завдано шкоди громаді на значну суму».

Тож вона звертається з проханням не давати пів гектара земельної зони УПЦ КП, провести перевірку на будівництві і усунути негативні наслідки знищення зелених насаджень.