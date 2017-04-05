Земельний конфлікт між УАПЦ та УПЦ (МП) в Ужгороді вирішуватиме суд

На час розгляду судових суперечок між УПЦ та УАПЦ щодо земельної ділянки на вулиці Минайській, 71 в Ужгороді, міська влада вирішила не розглядати це питання. Таке рішення депутати прийняли 5 квітня на спільному засіданні постійних комісій Ужгородської міської ради.

Про це повідомляє zaholovok.com.ua

Керівник робочої групи, секретар міськради Андріана Сушко повідомила, що оскільки, за інформацією управління правового забезпечення, тривають судові спори між сторонами, пропонується зняти проект рішення з порядку денного сесії до вирішення справи по суті в судових інстанціях.

Депутати підтримали цю пропозицію, а також прийняли рішення, що наступне сесійне засідання буде проведено вже після Великодніх свят, - повідомляє прес-служба Ужгородської міської ради.

Нагадаємо, 30 березня на сесії ужгородської міськради священнослужителі УПЦ (МП) спровокували колотнечу. Після того, як з обговорення зняли питання про поділ ділянки між громадами УАПЦ та УПЦ (МП), священики Московського Патріархату підійшли до президії ради та з криками "Ми не підемо звідси, поки ви не проголосуєте за це рішення!", заблокували трибуну, на якій вже стояли військові.

Між сторонами почалася перепалка, яка переросла у масову штовханину та бійку між одним з військовослужбовців та священиками УПЦ (МП). Після втручання правоохоронців та колег військового, бійку розв'язали.

Мер Ужгорода попросив присутніх у залі заспокоїтися, припинити конфліктувати і оголосив 30-хвилинну перерву, після чого разом з депутатами покинув приміщення. Військові вийшли, однак священики УПЦ (МП) продовжували стояти біля трибуни, співаючи молитви.

Перерва у засіданні тривала кілька годин. Потім засідання сесії міської ради, перерване після бійки священиків Московського Патріархату з військовими, продовжилося.

Нещодавно Карпатська єпархія УАПЦ висловила обурення тим, що ужгородська влада планує надати землю храму Мукачівської єпархії УПЦ (МП) без складання технічної документації та до винесення рішення суду.