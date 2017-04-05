У Маріуполі протестували проти будівництва храму УПЦ КП

У Маріуполі на перетині вул. Грушевського та бул. Шевченка 3 квітня розгорівся скандал між жителями і вірянами УПЦ КП.

Про це повідомляє сайт 0629.

Представники релігійної громади святого рівноапостольного князя Володимира Великого Донецької єпархії УПЦ КП вирішили встановити хрест і повісити банер там, де їм була виділена земля під будівництво храму. Але як тільки почалися роботи, на вулицю вийшли місцеві жителі з протестом проти будівництва церкви у зеленій зоні. Подібні протести відбувалися і раніше.

Тепер же за роз'ясненнями щодо будівництва жителі звернулися до міської ради.

Релігійній громаді святого рівноапостольного князя Володимира Великого Донецької єпархії Української Православної Церкви Київського Патріархату місце для будівництва храму-каплиці виділено ще в 2015 році. На перетині вул. Грушевського та бул. Шевченко в Центральному районі їм виділена ділянка землі розміром 0,0970 га.

Будівництво храму громада на чолі з настоятелем отцем Владиславом почали домагатися багато років. Питання неодноразово знімали з порядку денного сесією Маріупольської міськради, але два роки тому о. Владислав все ж дозвіл отримав.

3 квітня хрест все-таки встановили.

На місце за викликом жителів виїжджали і представники патрульної поліції, але, переконавшись, що на руках у священнослужителів є всі документи, поїхали назад.