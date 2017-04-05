- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
У Маріуполі протестували проти будівництва храму УПЦ КП
5 квітня 2017, 10:19 | Земельні і мaйнові проблеми | 0 | | Код для блогу | |
У Маріуполі на перетині вул. Грушевського та бул. Шевченка 3 квітня розгорівся скандал між жителями і вірянами УПЦ КП.
Про це повідомляє сайт 0629.
Представники релігійної громади святого рівноапостольного князя Володимира Великого Донецької єпархії УПЦ КП вирішили встановити хрест і повісити банер там, де їм була виділена земля під будівництво храму. Але як тільки почалися роботи, на вулицю вийшли місцеві жителі з протестом проти будівництва церкви у зеленій зоні. Подібні протести відбувалися і раніше.
Тепер же за роз'ясненнями щодо будівництва жителі звернулися до міської ради.
Релігійній громаді святого рівноапостольного князя Володимира Великого Донецької єпархії Української Православної Церкви Київського Патріархату місце для будівництва храму-каплиці виділено ще в 2015 році. На перетині вул. Грушевського та бул. Шевченко в Центральному районі їм виділена ділянка землі розміром 0,0970 га.
Будівництво храму громада на чолі з настоятелем отцем Владиславом почали домагатися багато років. Питання неодноразово знімали з порядку денного сесією Маріупольської міськради, але два роки тому о. Владислав все ж дозвіл отримав.
3 квітня хрест все-таки встановили.
На місце за викликом жителів виїжджали і представники патрульної поліції, але, переконавшись, що на руках у священнослужителів є всі документи, поїхали назад.
Рейтинг
1
0
Останні новини
59 міст України, понад 1000 церков і громад разом молилися проти антисемітизму та нацизму | 5 квітня 2017, 16:10 | Релігія і політика
Папа засудив «неприпустиме побоїще» у Сирії | 5 квітня 2017, 15:50 | Світові
130 пасторів і служителів Союзу християнських церков України «Слово життя» провели молитву за Україну | 5 квітня 2017, 15:47 | Національно-релігійні питання
Українець намагався незаконно ввезти 157 ікон | 5 квітня 2017, 14:16 | Скандали, кримінал, адмінпорушення
Писанковими деревами прикрасять до Великодня головну площу Ужгорода | 5 квітня 2017, 13:53 | Релігійні свята і традиції
Останні коментарі
И это духовенство хотят сделать капелланами в украинской армии? - ДУХОВЕНСТВО УПЦ (МП) ТАКИ ВЗЯЛО УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ В ЛУГАНСЬКУ ІЗ «ЗМІЦНЕННЯ РУССКОГО МИРА» - Это же просто БЕЗУМИЕ!
Патріярха виклик до молитви 2-го Квітня особливо важний. Однак ми повинні що неділі в наших церквах молитись за єдність та перемогу над ворогами - зовнішніми та внутрішніми. Ми не повинні
це на мові військових це називається : збройний конфлікт низької інтенсивності. Війна - це велика Вітчизняна війна, 1-ша світова війна, вітчизняна війна 1812 р. і т.д. война — это крайняя, наиболее
'Але так уже повелося в православному світі: якщо є національна держава , рано чи пізно з'являється національна незалежна Церква" зараз на всеправославному рывны іде діалог з приводу одержання
Самостоятельность Украинской Церкви - естественное состояние, свободное от влияния коммунистических кураторов, травящих уже 100 лет православных и одобряющих вооружённое сопротивление сепаратистов,