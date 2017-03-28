Верховний Суд віддав УПЦ (МП) будівлю дитячого садка в Івано-Франківську

Верховний суд України залишив Українській Православній Церкві (Московського Патріархату) будівлю дитячого садка в Івано-Франківську. Про це повідомляє прес-служба місцевої єпархії УПЦ (МП).

Верховний суд України дійшов до висновку, що заява Івано-Франківської міської ради щодо земельної ділянки та приміщення православної церкви Московського патріархату по вулиці Чорновола, 6, де влада хотіла облаштувати дитячий садок, є необґрунтованою. Нині за цією адресою розташований Спасо-Преображенський храм УПЦ (МП).

«Таким чином, поставлено крапку в багатомісячному судовому процесі, розпочатому за ініціативою виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради. Судова гілка влади вкотре стала на сторону закону і підтвердила право православної громади міста на богослужіння у Спасо-Преображенському храмі м. Івано-Франківська», – пише прес-служба.

Як повідомлялося, вже кілька років влада обласного центру не могла поділити з єпархією УПЦ (МП) земельну ділянку та будівлю колишнього дитячого садка по вулиці Чорновола, 6.

Земельну ділянку та приміщення колишнього дитячого садка єпархія орендує ще з 2006 року. В будівлі новий власник облаштував молитовний будинок та канцелярію. Згідно із договором, дія оренди мала припинитися, коли єпархія побудує поруч нову церкву. Проте будівництво досі не розпочате.

Натомість, Івано-Франківськ в цей час ще й надав єпархії УПЦ (МП) окрему ділянку для будівництво церкви по вул. Довженка,2. Але і після її спорудження православні приміщення дитячого садка не звільнили.

У листопаді 2016 року церква Московського Патріархату навіть просила у президента Порошенка захисту від франківської влади. Після цього мер Руслан Марцінків повідомляв, що міська рада відсудила приміщення – і садок таки буде.

Однак згодом Вищий господарський суд України підтримав позицію УПЦ (Московського Патріархату) і задовольнив касаційну скаргу Івано-Франківської єпархії УПЦ. Потім справа дійшла до Верховного суду.