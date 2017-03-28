- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
Верховний Суд віддав УПЦ (МП) будівлю дитячого садка в Івано-Франківську
28 березня 2017, 12:20 | Земельні і мaйнові проблеми | 0 | | Код для блогу | |
Верховний суд України залишив Українській Православній Церкві (Московського Патріархату) будівлю дитячого садка в Івано-Франківську. Про це повідомляє прес-служба місцевої єпархії УПЦ (МП).
Верховний суд України дійшов до висновку, що заява Івано-Франківської міської ради щодо земельної ділянки та приміщення православної церкви Московського патріархату по вулиці Чорновола, 6, де влада хотіла облаштувати дитячий садок, є необґрунтованою. Нині за цією адресою розташований Спасо-Преображенський храм УПЦ (МП).
«Таким чином, поставлено крапку в багатомісячному судовому процесі, розпочатому за ініціативою виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради. Судова гілка влади вкотре стала на сторону закону і підтвердила право православної громади міста на богослужіння у Спасо-Преображенському храмі м. Івано-Франківська», – пише прес-служба.
Як повідомлялося, вже кілька років влада обласного центру не могла поділити з єпархією УПЦ (МП) земельну ділянку та будівлю колишнього дитячого садка по вулиці Чорновола, 6.
Земельну ділянку та приміщення колишнього дитячого садка єпархія орендує ще з 2006 року. В будівлі новий власник облаштував молитовний будинок та канцелярію. Згідно із договором, дія оренди мала припинитися, коли єпархія побудує поруч нову церкву. Проте будівництво досі не розпочате.
Натомість, Івано-Франківськ в цей час ще й надав єпархії УПЦ (МП) окрему ділянку для будівництво церкви по вул. Довженка,2. Але і після її спорудження православні приміщення дитячого садка не звільнили.
У листопаді 2016 року церква Московського Патріархату навіть просила у президента Порошенка захисту від франківської влади. Після цього мер Руслан Марцінків повідомляв, що міська рада відсудила приміщення – і садок таки буде.
Однак згодом Вищий господарський суд України підтримав позицію УПЦ (Московського Патріархату) і задовольнив касаційну скаргу Івано-Франківської єпархії УПЦ. Потім справа дійшла до Верховного суду.
Рейтинг
1
0
Останні новини
Верховний Суд віддав УПЦ (МП) будівлю дитячого садка в Івано-Франківську | 28 березня 2017, 12:20 | Земельні і мaйнові проблеми
Рівненська обласна рада відмовилась повертати костел римо-католикам | 28 березня 2017, 12:11 | Державно-конфесійні стосунки
Папа Римський проти популізму в Європі | 28 березня 2017, 11:13 | Ватикан
Всеукраїнська олімпіада з івриту та єврейської літератури проходить в Дніпрі | 28 березня 2017, 11:02 | Юдейство
Вчені з'ясували, хто менше всіх боїться смерті | 28 березня 2017, 10:33 | Релігія і суспільство
Популярні статті місяця
1 березня 2017, 09:24 | Релігія і політика | 15 березня 2017, 10:58
Патріарх Філарет пояснив, як війна на Донбасі вплинула на Церкву
Останні коментарі
це на мові військових це називається : збройний конфлікт низької інтенсивності. Війна - це велика Вітчизняна війна, 1-ша світова війна, вітчизняна війна 1812 р. і т.д. война — это крайняя, наиболее
'Але так уже повелося в православному світі: якщо є національна держава , рано чи пізно з'являється національна незалежна Церква" зараз на всеправославному рывны іде діалог з приводу одержання
Самостоятельность Украинской Церкви - естественное состояние, свободное от влияния коммунистических кураторов, травящих уже 100 лет православных и одобряющих вооружённое сопротивление сепаратистов,
Полный текст комментариев размещен под 16 частью этого Цикла Александра Андрущенко
Полный текст комментариев размещен под 16 частью этого Цикла Александра Андрущенко.