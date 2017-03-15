Біля Патріаршого собору УГКЦ відновили скандальне будівництво

Скандальне будівництво біля Патріаршого собору УГКЦ на Микільській Слобідці, що на лівому березі Києва, поновили. Про це йдеться у сюжеті ТСН. Новий забудовник продовжує зводити дві багатоповерхівки.

Отець Василь показує тріщини у підлозі храму дворічної давності, коли поруч почали будувати. А потім - нові й великі - на куполі - від минулої осені. Він розказує, що вже давно відстежують усі щілини - вони стали ширші. На вулиці ж у землі встановили прилади і зафіксували зсув ґрунту на 5-7 сантиметрів.

Ще з квітня 2015-го ця забудова стала скандальною. Тут валили паркани, у активістів навіть стріляли. У травні 2016-го будівельна інспекція призупинила роботи. Тоді містобудівні умови ділянки скасував суд, замовник будинків "Терра Капітал" не мав прав на землю, тож вона відійшла Ощадбанку. Та будували до жовтня, поки розглядали касацію. Її ухвалили. У грудні Ощадбанк продав землю під двома будинками на аукціоні компанії "Укрбуд". У січні КМДА видала дозвіл на їх добудову.

Будинки зводять у стометровій прибережно-захисній смузі. Тут будувати заборонено. Ця територія, зокрема, за Генпланом є зеленою зоною, а от земля під будинками - і взагалі пам'яткою ландшафту.

У "Укрбуді" кажуть - вони відступили від річки 75 метрів, а можна не сто, а 50. За їхніми словами, усе законно.

"Ось план земельної ділянки 1975-го року. Тут чітко зазначено, що це Русанівська протока. З того часу русло не змінювалося… Прибережна смуга – 50 метрів", - каже радник "Укрбуду" з питань ЗМІ Дмитро Любченко.

Про стометрову зону є рішення суду вже у 2016-му. Про пам'ятку місцевого значення - рішення Мінкульту. Знає про це і КМДА, кажуть місцеві. Бо президент "Укрбуду" - колишній соратник Кличка по "Удару" Максим Микитась.

За триста метрів від будівництва - виставковий центр, тут вже в травні відбудеться "Євробаченя". Поруч бетоном залили дорогу - кипить робота і біля води.

"Укрбуд" каже, що облаштовує набережну для людей. Хоч на сайті комплексу - впритул до води - поля для тенісу і баскетболу. Місцеві ж стверджують - це самозахоплення території. Здаватися вони не збираються. У Ощадбанку тим часом вільну від забудови ділянку збираються виставити на аукціон.