В окупованому Луганську так звана експертна рада вирішує долю Свідків Єгови

В окупованому Луганську розпочне свою роботу Експерта рада релігієзнавчої експертизи, про це повідомляє місцеве видання з посиланням на так зване Міністерство культури, спорту і молоді в ОРЛО, інформує Громадське Радіо.

У вересні цього року в ОРЛО так звана «влада» створила Експертну раду релігієзнавчої експертизи з метою перевірки релігійних організацій. Висновок від Експертної ради є умовою подальшої реєстрації усіх релігійних організацій, як юридичних осіб. Крім того, керівникам релігійних організацій в ОРЛО потрібно пройти обов’язкову консультацію та отримати висновок релігієзнавчої експертизи.

Що це означатиме для Свідків Єгови, які проживають на непідконтрольній Україні території та оголошені там екстремістами, коментує Іван Рігер з Центру Служби Єгови в Україні.

«Знайшов список експертної ради ЛНР. Спеціалістів релігієзнавців там немає. Філософи, теологи, педагоги і чомусь військові. Так що результати експертиз передбачувані», — прокоментував Свідок Єгови зі Львову Сергій Афанасьєв, в одній із груп віруючих в соціальній мережі Фейсбук.

Що це означатиме для Свідків Єгови, які проживають на непідконтрольній Україні території та оголошені там екстремістами, коментує Іван Рігер з Центру Служби Єгови в Україні.

Він зазначає, що Свідки Єгови намагаються бути законослухняними громадянами та звертає увагу, що його одновірці керуються біблійним принципом, згідно яким, кожна людина має підкорятися тим, хто посідає владу. Крім того, Іван Рігер говорить, що Свідки Єгови зареєстровані у всіх країнах Європи.

«Основне наше завдання, як релігійної групи – це поклонятися Богу і виконувати заповіді. Але якщо для реалізації цього права необхідно зареєструватися, а ми не ховаємося від влади і є відкритою релігією, то звичайно, що ми не проти того, щоби отримати державну реєстрацію»,— говорить Іван Рігер.

Однак, якщо говорити про питання легалізації на окремих територіях Луганської області, Іван Рігер зауважує, що право людини на віросповідання в ОРЛО поки що не поважається і навіть порушується.

«Нас дуже засмучує, що люди, які є законослухняними, не мають права разом збиратися і їм чиняться перешкоди. Важко сказати чи процедура, про яку вже оголошено в тій місцевості, покликана дійсно легалізувати існування релігійних груп і чи вона допоможе. Здається, що на даний момент – це передчасно робити якісь прогнози», — говорить Іван Рігер.

«На жаль, ми отримуємо повідомлення, що наші одновірці там вважаються екстремістами. Хоча загально відомо, що це твердження не відповідає дійсності, оскільки ми говоримо про людей, які не беруть в руки зброю. Якщо така позиція буде існувати і далі, то сама процедура подачі документів – не обов’язково означає позитивний результат. Зі свого боку, ми готові зробити все можливе, щоби показати що ми є законослухняними громадянами і не є загрозою для людей».

Представник Центру Служби Єгови в Україні говорить, що до початку військових дій на території ОРДЛО проживало більше 20 тис Свідків Єгови. Після початку конфлікту ця кількість зменшилася приблизно на половину та становить зараз близько 10 тисяч віруючих в окремих районах Луганської та Донецької областях.

Іван Рігер порівнює складні часи зараз з нацистською Німеччиною та переслідуваннями релігії за час існування Радянського Союзу:

«Це вже стається не вперше за всю історію. Можна згадати протидію, яка чинилася Свідкам Єгови в часи Радянського союзу, в нацистській Німеччині. В той час Свідки Єгови не пересилялися в інші місця, де не було такої протидії».

Іван Рігер також говорить, що незалежно від того, як будуть розгортатися обставини в окремих територіях Луганської та Донецької областях, Свідки Єгови будуть продовжувати там існувати: «Скільки їх там буде – це буде залежати від кожної особи окремо, кожен віруючий буде приймати своє особисте рішення. Стосовно офіційної позиції релігійного центру Свідків Єгови, то ми не будемо організовувати якось спеціального переселення наших одновірців до того місця, де наші вірування визнаються”.

Організація «Свідки Єгови» офіційно зареєстрована в Україні як релігійна з 1991 року. Її Управлінський центр знаходиться у Львові. У 2013 році Комітет з прав людини ООН закликав Україну чинити опір мови ворожнечі, що застосовується по відношенню до Свідків Єгови і іншим релігійних меншин.

Нагадаємо, у квітні цього року організація «Свідки Єгови» була визнана екстремістською Верховним судом Росії. Було також прийнято рішення про ліквідацію організації та передачі майна в дохід держави.

Раніше так званий «заступник міністра держбезпеки ЛНР» Олександр Басов, після опечатування декількох приміщень віруючих в ОРДЛО, заявляв , що релігійна організація «Свідки Єгови» підозрюється в роботі на СБУ і неонацистські угруповання.