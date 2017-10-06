У Бахчисараї окупанти знову обшукують будинки кримських татар

11 жовтня 2017, 09:41 | Свобода совісті | 0 |   | Код для блогу |  | 

В анексованому Криму в місті Бахчисарай рано вранці 11 жовтня почалися обшуки в будинках кримських татар. Про це координатор громадської організації "КримЅОЅ" Таміла Ташева повідомила на сторінці в Facebook, інформує УНІАН.

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Обшуки проходять у чотирьох будинках: у Сулеймана Асанова, активіста Сейрана Салієва, у якого обшук проходить втретє, цивільного активіста Тимура Ібрагімова і Сервера Зекерьяєва.

Нагадаємо, Верховний суд анексованого Криму визнав громадське об'єднання Меджліс кримськотатарського народу екстремістською організацією і заборонив його діяльність на території Росії. Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров переконаний, що міжнародне співтовариство, у тому числі ООН, найближчим часом відреагує на заборону діяльності Меджлісу в анексованому Криму. Міністерство юстиції РФ вніс Меджліс кримськотатарського народу в перелік громадських і релігійних об'єднань, діяльність яких припинена у зв'язку із здійсненням ними екстремістської діяльності. Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров ввів надзвичайний стан діяльності Меджлісу в умовах окупації.

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теги до статті:Крим,Кримські татари,Переслідування за віру,Свобода совісті
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    Останні коментарі

    • velovs@ukr.net | 11 жовтня 2017, 14:24

      А можно здесь как-то "засветить" ("рассекретить") этот реестр "врагов рода человеческого"?

    • Стефан | 11 жовтня 2017, 14:11

      Украина, украинский народ, как и во времена Киевской Руси, - оплот и надежда христианского мира в борьбе с врагами рода человеческого.

    • Василий Петров | 11 жовтня 2017, 13:46

      Fr. Valerii случайно не одно и тоже самое, что и velovs@ukr.net, если да, может и не имеет никакого смысла повторяться ещё раз????

    • Василий Петров | 11 жовтня 2017, 13:32

      Но Иисус, видя лукавство их, сказал: что искушаете Меня, лицемеры?Матфея 22:18. И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте

    • Fr. Valerii | 11 жовтня 2017, 13:21

      Враховуючи масштаби матиматично-сексопаталогічних розрахунків дописувача "Василий Петров", які очевидно є за межами християнства, і не вписуються навіть в мусульманську доктрину, вони

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