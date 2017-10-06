Порушники прав людини у Криму і на Донбасі будуть під сильним міжнародним тиском – МЗС України

6 жовтня 2017, 10:09 | Свобода совісті | 0 |   | Код для блогу |  | 

Всі причетні до порушення прав людини в анексованому Криму і на Донбасі повинні розуміти, що вони опиняться під потужними міжнародними санкціями, заявив в інтерв'ю Радіо Свобода директор політичного департаменту МЗС України Олексій Макеєв.

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«Ті, хто причетний до утисків прав людини, до затримань, до позасудових страт, до застосування тортур до наших політичних в’язнів, – всі ці люди повинні усвідомлювати, що, порушуючи права людини, вони опиняться під пильною увагою світової спільноти. До них будуть застосовувати санкції, вони будуть нев’їзними у країни світу, вони не зможуть користуватися рахунками, володіти нерухомістю, тобто вони будуть під дуже сильним тиском світової спільноти», – сказав Макєєв.

За його словами, МЗС України постійно стежить за ситуацією з правами людини в анексованому Криму.

Після російської анексії в Криму почастішали масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв'язках із забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір»; після захоплення Криму Москва намагається насаджувати цю заборону і на цій окупованій частині території України, хоча в Україні ця організація діє легально.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав закон про це. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».

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теги до статті:Крим,МЗС,Олексій Макеєв,Переслідування за віру,Свобода совісті
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