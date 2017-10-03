Баптистським пасторам забороняють в’їзд у “ДНР”

5 жовтня 2017, 13:20 | Свобода совісті | 0 |   | Код для блогу |  | 

Частішають випадки, коли в райони Донецької області, що контролюються сепаратистами "Донецької народної республіки", не допускають служителів - керівників місцевих баптистських громад, повідомляє "Релігія в Україні" з посиланням на сайт баптистів України.

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20 вересня Михайло Нагірняк, пастор єнакієвської церкви “Голгофа”, заступник голови Донецького обласного об’єднання церков ЄХБ не зміг потрапити додому у м. Єнакієве через заборону в’їзду. Пастора не впустили на територію, що підконтрольна "ДНР" без жодних на те пояснень.

Така ж ситуація склалася 24 серпня з пастором іншої церкви у м. Єнакієве – Олександром Нагірняком. 20 вересня Михайла Нагірняка затримали на блокпосту ДНР і оголосили: “Рішенням Міністерства державної безпеки ДНР вам заборонено в’їзд у ДНР”. Спроби з’ясувати причину такого рішення залишилися без відповіді.

Баптисти Донеччини просять молитися про помісну церкву ЄХБ м. Єнакієве і її пастора Михайла Нагірняка. Також постійної молитовної підтримки потребують християни, що проживають у зоні конфлікту, "де поруч із порушенням свободи совісті та релігії порушені й інші загальноприйняті у демократичному світі фундаментальні права і свободи", пише сайт баптистів України.

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теги до статті:"ДНР",Баптисти,Переслідування за віру
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