Баптистським пасторам забороняють в’їзд у “ДНР”

Частішають випадки, коли в райони Донецької області, що контролюються сепаратистами "Донецької народної республіки", не допускають служителів - керівників місцевих баптистських громад, повідомляє "Релігія в Україні" з посиланням на сайт баптистів України.

20 вересня Михайло Нагірняк, пастор єнакієвської церкви “Голгофа”, заступник голови Донецького обласного об’єднання церков ЄХБ не зміг потрапити додому у м. Єнакієве через заборону в’їзду. Пастора не впустили на територію, що підконтрольна "ДНР" без жодних на те пояснень.



Така ж ситуація склалася 24 серпня з пастором іншої церкви у м. Єнакієве – Олександром Нагірняком. 20 вересня Михайла Нагірняка затримали на блокпосту ДНР і оголосили: “Рішенням Міністерства державної безпеки ДНР вам заборонено в’їзд у ДНР”. Спроби з’ясувати причину такого рішення залишилися без відповіді.



Баптисти Донеччини просять молитися про помісну церкву ЄХБ м. Єнакієве і її пастора Михайла Нагірняка. Також постійної молитовної підтримки потребують християни, що проживають у зоні конфлікту, "де поруч із порушенням свободи совісті та релігії порушені й інші загальноприйняті у демократичному світі фундаментальні права і свободи", пише сайт баптистів України.