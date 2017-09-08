В окупованому Криму провели обшук та затримали ще одного мусульманина

13 вересня 2017, 10:43 | Свобода совісті | 0 |   | Код для блогу |  | 

Російські силовики 13 вересня провели обшук у будинку Рената Параламова в кримському селищі Нижньогірський та затримали його.

Про це повідомляє "Крим.Реалії" з посиланням на адвоката Еміля Курбедінова.

За його словами, після обшуку силовики забрали Параламова із собою, імовірно, в управління ФСБ Росії по Криму в Сімферополі.

Як повідомляють місцеві активісти, Параламова звинувачують у тероризмі.

За їхніми даними, Параламов – мусульманин, у нього четверо неповнолітніх дітей, заробляє торгівлею на ринку. Чоловік не мав судимостей.

"Не закликав, не здійснював, не поширював, не зберігав", - пише у Facebook активіст Bint Ummah.

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теги до статті:Мусульмани Криму,Переслідування за віру
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    Останні коментарі

    • Василий Петров | 13 вересня 2017, 18:51

      Я Иисус, Которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна, Деяния 9:5. Кто ещё не знает откуда ноги растут у обмана служителей церкви, всем говорю: читайте т.н. ветхий и новый, заветы, где всё

    • Валерий Стоп | 13 вересня 2017, 14:07

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    • Orest | 13 вересня 2017, 10:04

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    • Orest | 13 вересня 2017, 10:01

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    • Orest | 13 вересня 2017, 08:52

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