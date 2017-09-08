Баптистському пастору заборонили в’їзд у "ДНР"

8 вересня 2017, 10:05 | Свобода совісті | 0 |   | Код для блогу |  | 

24 серпня 2017 року Олександр Нагірняк, пастор-баптист, повертався додому у Єнакієве Донецької області після тижневої поїздки до сина в Маріуполь. Служителя затримали на блокпосту "ДНР" і без пояснень оголосили: “Рішенням Міністерством державної безпеки ДНР вам заборонено в’їзд у ДНР”, повідомляє"Релігія в Україні" з посиланням на сайт баптистів України.

Спроби з’ясувати причину такого рішення залишилися без відповіді. Олександр Нагірняк змушений був повернутися до Маріуполя.

У Єнакієвому, де живе служитель, залишилася місцева церква, де він звершував служіння, а також його дружина, син і донька з трьома маленькими дітьми.

Олександр Павлович Нагірняк просить підтримати його в молитві у цій ситуації. Адже церква залишилася без служителя, а самому пастору необхідне розуміння того, як він має діяти в нових обставинах. При цьому пастор висловлює свою готовність продовжувати служіння на території України і за її межами.


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теги до статті:"ДНР",Баптисти,Переслідування за віру,Свобода совісті
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