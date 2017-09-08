Баптистському пастору заборонили в’їзд у "ДНР"

24 серпня 2017 року Олександр Нагірняк, пастор-баптист, повертався додому у Єнакієве Донецької області після тижневої поїздки до сина в Маріуполь. Служителя затримали на блокпосту "ДНР" і без пояснень оголосили: “Рішенням Міністерством державної безпеки ДНР вам заборонено в’їзд у ДНР”, повідомляє"Релігія в Україні" з посиланням на сайт баптистів України.

Спроби з’ясувати причину такого рішення залишилися без відповіді. Олександр Нагірняк змушений був повернутися до Маріуполя.



У Єнакієвому, де живе служитель, залишилася місцева церква, де він звершував служіння, а також його дружина, син і донька з трьома маленькими дітьми.



Олександр Павлович Нагірняк просить підтримати його в молитві у цій ситуації. Адже церква залишилася без служителя, а самому пастору необхідне розуміння того, як він має діяти в нових обставинах. При цьому пастор висловлює свою готовність продовжувати служіння на території України і за її межами.





