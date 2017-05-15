США засуджують переслідування будь-якої віри, у будь-який спосіб, у будь-якому місці, – Віце-президент

“США засуджують переслідування будь-якої віри, у будь-який спосіб, у будь-якому місці, в будь-який час, і ми будемо боротися з цим всіма силами”. Про це Віце-президент Майк Пенс заявив 11 травня під час Всесвітнього Саміту на захист переслідуваних християн у Вашингтоні, столиці США, повідомляє Інститут релігійної свободи.

Захід зібрав понад 600 християнських активістів, правозахисників і експертів, зокрема церковних лідерів і віруючих – як тих, хто бореться за релігійну свободу у своїй країні, так і тих, хто сам зазнає переслідувань.

“Від імені Президента Сполучених Штатів і від мого серця, я говорю, що ми з вами! І я тут від імені Президента в якості наочного свідчення його прихильності справі захисту християн і всіх тих, хто страждає за свою віру по всьому широкому світі”, – сказавМайк Пенс.

Він висловив позицію Президента США підтримувати віруючих, які переживають гоніння, підтримувати релігійну свободу в різних країнах.

“При Президенті Дональді Трампі Америка буде продовжувати стояти за релігійну свободу для всіх людей, всіх віросповідань, по всьому світу”, – наголосив Віце-президент США.

Він також зауважив, що Президент США вважає радикальних ісламістських терористів утіленням зла у наш час, яке повинно бути зупинено.

“Страждання християн на Близькому Сході підштовхнули Америку до активних дій. Президент Трамп правильно сказав, не так давно, що – християнська Церква, «як ніхто більше зазнає утисків на Близькому Сході». Він ясно дав зрозуміти, що Америка буде стояти з послідовниками Христа в цей час скрути. Наша адміністрація повністю віддана тому, щоб принести полегшення і спокій для віруючих не тільки на всьому Близькому Сході, але і по всьому світу. І Президент знає, що терористи не зупиняться, поки ми не зупинимо їх. І, під керівництвом Президента Дональда Трампа, ми зупинимо їх”, – наголосив Майк Пенс.

Він зауважив, що свобода віросповідання є серцевиною американського суспільства, що розбудовувалося завдяки людям, які мали свободу і сповідували цю свободу в своєму повсякденному житті. Віра мучеників, які віддали життя за Христа, надихає інших християн продовжувати йти за Христом і підтримувати тих, хто в гоніннях.

Варто відзначити, що «Всемірний Саміт на захист переслідуваних християн» протягом 10-13 травня зібрав делегатів з понад 130 країн світу. Його організатором виступила Євангелістична Асоціація Біллі Грема (BGEA). У Саміті також взяла участь велика делегація українських релігійних діячів і громадських активістів.

Як повідомляв ІРС, нещодавно Комісія США з міжнародної релігійної свободи (USCIRF) вперше віднесла Російську Федерацію до списку “країн, що викликають особливе занепокоєння”.

Підставою для цього стали не тільки релігійні переслідування всередині Росії, але також її втручання у справи інших країн. Зокрема, йшлося про нові факти релігійно вмотивованих злочинів на півострові Крим та в окремих районах на Сході України, які зазнали російської військової агресії.