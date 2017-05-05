- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
У домівках кримських татар поліція влаштувала рейд, з’ясовуючи в яку мечеть вони відвідують
8 травня 2017, 10:50 | Свобода совісті | 0 | | Код для блогу | |
В анексованому Криму в селах Судакського регіону поліція провела рейд по домівках кримських татар.
Про це пише "Крим. Реалії" з посиланням на місцеву мешканку Ленору Дюльбер.
"Візити були "присвячені" заходам з профілактики екстремізму, в планах у поліцейських було відвідати 18 сімей кримських татар, які мешкають у регіоні. Поліцейські мали при собі "опитувальник", який містив питання: "В яку мечеть ви ходите? Чи ходите на кладовища і що там робите? Усе сказане фіксувалося і оформлювалося як пояснення, які кримським татарам пропонували підписати", - зазначила вона.
Зі слів поліції, ця "акція" є централізованою і проводиться по всій території Криму до 11 травня. Про це інформує «Українська правда».
Рейтинг
0
0
Останні новини
У домівках кримських татар поліція влаштувала рейд, з’ясовуючи в яку мечеть вони відвідують | 8 травня 2017, 10:50 | Свобода совісті
Якою буде релігійна спільнота майбутнього дискутували у Відкритому Православному Університеті | 8 травня 2017, 10:20 | Конференції, семінари, дослідження
Напередодні Євробачення в центрі Києва розгорнули гасло "Свобода — це наша релігія" | 8 травня 2017, 09:54 | Релігія і суспільство
У Києво-Печерському заповіднику презентували давньоєгипетські мумії | 8 травня 2017, 09:16 | Релігія та культура
У День хворого в УГКЦ закликали вірних відвідати недужих | 8 травня 2017, 09:06 | Релігія і суспільство
Останні коментарі
Шалом! Слава і Хвала Господу Богу,Котрий викупив нас Своєю Кров'ю і переміг смерть для нас! Нам не потрібні ні свічки ні ікони ні жести.тільки своїми устами з вірою в Всемогутнього! Кличте до Нього
"Сім верст до небес- та все лісом".
Vadim Petrov: Беркут добивав людей, котрі стучалися в двері. Я це бачив і був присутній. - По-видимому - в форме беркута? Многие нашли убежище в монастыре - это факт.
А москвославна гнилота на чолі з Гундяєм не освячує зброю нашого ворога?
100% з Вами згоден. В документальному фільмі Розкол все чітко показано. Крім того, Римо-католики, Греко-католики моляться за мир. Папа Римський надає благодійну допомогу. А ця гнилота Філарет,