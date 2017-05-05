У домівках кримських татар поліція влаштувала рейд, з’ясовуючи в яку мечеть вони відвідують

8 травня 2017, 10:50 | Свобода совісті | 0 |   | Код для блогу |  | 

В анексованому Криму в селах Судакського регіону поліція провела рейд по домівках кримських татар.

Про це пише "Крим. Реалії" з посиланням на місцеву мешканку Ленору Дюльбер.

"Візити були "присвячені" заходам з профілактики екстремізму, в планах у поліцейських було відвідати 18 сімей кримських татар, які мешкають у регіоні. Поліцейські мали при собі "опитувальник", який містив питання: "В яку мечеть ви ходите? Чи ходите на кладовища і що там робите? Усе сказане фіксувалося і оформлювалося як пояснення, які кримським татарам пропонували підписати", - зазначила вона.

Зі слів поліції, ця "акція" є централізованою і проводиться по всій території Криму до 11 травня. Про це інформує «Українська правда».

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теги до статті:Крим,Переслідування за віру,Свобода совісті
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