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США хочуть внести Росію до списку країн, де обмежують релігійну свободу
27 квітня 2017, 10:17 | Свобода совісті | 0 | | Код для блогу | |
Комісія США з релігійної свободи рекомендувала включити Росію в список "країн, що викликають особливе занепокоєння" у Вашингтоні з точки зору дотримання релігійних прав і свобод.
Згідно з річною доповіддю, подібна рекомендація щодо Росії винесена вперше, повідомляє Еспресо ТВ з посиланням на "ТАСС".
У документі вказується, що до зазначеної категорії належать країни, уряди яких "здійснюють або допускають особливо тяжкі порушення релігійної свободи, що носять систематичний, невпинний і кричущий характер".
Росії пред'являються ще й звинувачення, оскільки вона зазіхає на всвободу не тільки у себе вдома, а й на території сусідньої держави.
У документі також згадують про визнання в Росії екстремістською організацією спільноти "Свідки Єгови".
Комісія США з релігійної свободи - це "незалежний двопартійний консультативний орган уряду США", що дає "політичні рекомендації президенту, держсекретареві та Конгресу".
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