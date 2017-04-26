США хочуть внести Росію до списку країн, де обмежують релігійну свободу

27 квітня 2017, 10:17 | Свобода совісті | 0 |   | Код для блогу |  | 

Комісія США з релігійної свободи рекомендувала включити Росію в список "країн, що викликають особливе занепокоєння" у Вашингтоні з точки зору дотримання релігійних прав і свобод.

Згідно з річною доповіддю, подібна рекомендація щодо Росії винесена вперше, повідомляє Еспресо ТВ з посиланням на "ТАСС".

У документі вказується, що до зазначеної категорії належать країни, уряди яких "здійснюють або допускають особливо тяжкі порушення релігійної свободи, що носять систематичний, невпинний і кричущий характер".

Росії пред'являються ще й звинувачення, оскільки вона зазіхає на всвободу не тільки у себе вдома, а й на території сусідньої держави.

У документі також згадують про визнання в Росії екстремістською організацією спільноти "Свідки Єгови".

Комісія США з релігійної свободи - це "незалежний двопартійний консультативний орган уряду США", що дає "політичні рекомендації президенту, держсекретареві та Конгресу".

 

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теги до статті:Переслідування за віру,Росія,США
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